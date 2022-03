Guerra in Ucraina, inizia l’offensiva bielorussa

L’aeroporto di Brest, nella parte occidentale della Bielorussia, serve i russi come base per gli attacchi missilistici contro l’Ucraina, lo riferisce Ukrinform.

La Russia ha anche portato nuove truppe di artiglieria nel territorio occupato.

Il consigliere del ministro degli affari interni dell’Ucraina, Vadym Denysenko, ha informato alla televisione ucraina che i russi hanno iniziato ad utilizzare l’aeroporto di Brest nella parte occidentale della Bielorussia, vicino al confine con la Polonia, per attacchi missilistici contro l’Ucraina, secondo quanto riferito da Ukrinform.

Inizia l’offensiva bielorussa

L’offensiva dalla Bielorussia è di fatto già iniziata. Inoltre, i russi hanno iniziato a utilizzare l’aeroporto di Brest per il lancio di missili sul nostro territorio, ha detto Denysenko.

Ha aggiunto che il regime bielorusso non è pronto a inviare le sue truppe di terra in Ucraina, ma la pressione della Russia in questa materia è così grande che non si può escludere che ci sarà un simile attacco.

Mercoledì, lo stato maggiore ucraino ha annunciato che, sebbene le autorità bielorusse abbiano ufficialmente negato di aver preso parte alla guerra, stavano mettendo a disposizione delle truppe russe il loro territorio, gli aeroporti e le reti di trasporto.

“I russi stanno anche formando nuovi gruppi offensivi, comprese quelle unità che erano state precedentemente ritirate. Alcune unità dalla regione di Kiev vengono spostate in altre direzioni“, riferisce lo Stato Maggiore.