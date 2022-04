I russi criticano la Turchia per l’invio dei droni

Dopo l’attentato di ieri a Kramatorsk, dove sono state uccise almeno 52 persone, tra cui cinque bambini, un altro attacco ha ucciso 132 persone a Makariv, nella regione di Kiev, lo ha annunciato il sindaco della città, secondo quanto riportato dalla Cnn.

Quasi tutte le infrastrutture di Makariv sono state distrutte, ha detto Vadim Tokar. La Russia, d’altra parte, avrebbe nominato un nuovo generale al comando delle operazioni ucraine.

Una fonte ha detto a BBC News che il generale Alexander Dvornikov, comandante del distretto militare meridionale della Russia, sta ora guidando l’invasione.

Intanto la Russia avrebbe espresso dispiacere con i funzionari turchi per il fatto che l’esercito ucraino stia utilizzando droni Bayraktar TB2 di fabbricazione turca.

In risposta, Ankara ha detto a Mosca che Baykar Technologies, la società turca di droni, è una società privata e che l’acquisto dei dispositivi da parte dell’Ucraina è stato completato prima della guerra, secondo quanto riportato dalla CNN venerdì un funzionario turco in una conferenza stampa .

Secondo la CNN, i funzionari ucraini hanno descritto i droni Bayraktar TB2 prodotti da Baykar Technologies come una delle armi più efficaci nel loro arsenale.

La scorsa settimana, la CNN ha ottenuto l’accesso all’impianto di produzione di Baykar in Turchia per un’intervista esclusiva con il suo chief technology officer, Selcuk Bayraktar. Bayraktar, che è anche il genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che il drone “sta facendo ciò per cui è stato progettato e modernizzato“.

Nel frattempo il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk ha affermato che 10 corridoi umanitari sono stati concordati per le persone nelle aree assediate, ha riferito Sky News.

È previsto un corridoio per le persone che lasciano Mariupol con un trasporto privato, ha detto Vereshchuk.

foto@Army.com.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons