Il fitness visto da una influencer di 75 anni

Nonostante sia una delle tante “fitness influencer” presenti sulla piattaforma Instagram, ciò che contraddistingue la canadese Joan MacDonald è che ha 75 anni e ha iniziato la sua storia con lo sport e il fitness in età avanzata.

Joanne MacDonald il fitness a 75 anni

Come tutte le influencer, Joanne MacDonald condivide quasi quotidianamente diversi video di esercizi di costruzione muscolare sul suo account Instagram, spiegando il modo corretto per eseguirli.

Quasi cinque anni fa, all’inizio del suo 70esimo compleanno, MacDonald non aveva la stessa forma fisica o stile di vita.

Problemi di salute accumulati nel tempo come, colesterolo, obesità, pressione alta, insufficienza renale, stanchezza generale o persino difficoltà a salire le scale facevano parte della sua vita quotidiana prima che decidesse di sottoporsi a controlli e dedicarsi allo sport, come ha spiegato in un’intervista all’americana canale ABC News lo scorso febbraio.

Con l’aiuto della figlia, personal trainer, Joanne ha deciso di cambiare radicalmente il suo stile di vita, a 71 anni, raggiungendola per un mese in Messico, paese dove gestisce una palestra con il marito.

Lì praticava ogni giorno flessioni, addominali ed esercizi di stretching e cambiava anche la sua dieta. Dal primo mese ha perso poco più di 4 chili, ha tonificato i muscoli ed è riuscita a ridurre l’assunzione di farmaci.

Va in palestra cinque volte a settimana, al punto che ha perso quasi 30 chili in totale e la sua salute è migliorata notevolmente.

Infatti, dopo quattro anni di attività fisica, non ha più bisogno di alcuni farmaci: farmaci per la pressione alta, il colesterolo e la malattia da reflusso gastroesofageo.

Oltre alle sue sessioni in palestra e agli sforzi nutrizionali, sua figlia l’ha incoraggiata a creare un account Instagram per documentare i suoi progressi e condividerli con gli altri.

La settantenne ha creato anche un sito Web e un’app mobile per diffondere i suoi consigli.