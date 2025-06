Inflazione in Italia 2025: Proiezioni, Cause e Impatto su Famiglie e Imprese

Inflazione in Italia: qual è lo scenario nel 2025?

Dopo i picchi inflazionistici del biennio 2022–2023, l’Italia affronta il 2025 con una situazione ancora instabile ma in leggera correzione. Secondo le ultime previsioni pubblicate da ISTAT e Banca d’Italia, l’inflazione dovrebbe chiudere l’anno con un tasso attorno al 2,1%, in calo rispetto agli anni precedenti, ma ancora superiore agli obiettivi fissati dalla Banca Centrale Europea.

Questa lieve flessione non si traduce automaticamente in una sensazione di sollievo per famiglie e imprese: alcuni settori, in particolare quelli legati alla spesa quotidiana, continuano a registrare incrementi sopra la media, come alimentari, trasporti e utenze domestiche. La cosiddetta inflazione core, che esclude energia e alimentari freschi, rimane più stabile, ma riflette comunque una pressione sui costi strutturali.

Perché l’inflazione persiste? Le principali cause nel 2025

L’inflazione non è solo una questione di numeri. Dietro l’indice, si nasconde una rete complessa di cause, tra cui:

Geopolitica : le tensioni commerciali e i conflitti tra Russia, Ucraina e aree mediorientali mantengono alti i prezzi di gas, grano e petrolio;

: le tensioni commerciali e i conflitti tra Russia, Ucraina e aree mediorientali mantengono alti i prezzi di gas, grano e petrolio; Politiche monetarie restrittive : la BCE ha mantenuto alti i tassi d’interesse per combattere l’inflazione, ma questo ha rallentato gli investimenti e frenato la ripresa;

: la BCE ha mantenuto alti i tassi d’interesse per combattere l’inflazione, ma questo ha rallentato gli investimenti e frenato la ripresa; Costi delle materie prime e logistica: l’instabilità nei mercati globali ha impattato i costi di produzione, trasporto e distribuzione, alimentando aumenti di prezzo a catena.

Secondo uno studio di Standard & Poor’s, l’Italia è tra i Paesi europei che più faticano a trasferire gli effetti delle politiche monetarie alla catena dei consumi, specialmente per via dell’alta percentuale di microimprese che non possono beneficiare di economie di scala.

L’impatto reale dell’inflazione su famiglie e imprese italiane

Per una famiglia media italiana, l’inflazione del 2025 si traduce in una riduzione concreta del potere d’acquisto. Nonostante aumenti salariali marginali in alcuni settori, il costo della vita resta elevato. I rincari su beni alimentari, mutui a tasso variabile, e trasporti pubblici incidono fortemente sui bilanci mensili.

Anche le piccole e medie imprese soffrono, soprattutto quelle del commercio al dettaglio e dei servizi. I margini si assottigliano, i costi di gestione aumentano e l’accesso al credito resta limitato. Le aziende con Partita IVA, in particolare, risentono della doppia pressione: aumento delle spese operative e contrazione della domanda interna.

Il contesto spinge molte realtà verso scelte obbligate, come l’aumento dei prezzi finali o la riduzione del personale, accentuando così anche la percezione negativa tra i consumatori.

Prospettive per il futuro: cosa aspettarsi nel 2026?

Secondo Confindustria e il Centro Studi Bruegel, nei prossimi mesi potremmo assistere a una graduale normalizzazione, ma sarà essenziale che le politiche economiche siano coordinate tra livello nazionale ed europeo. In particolare, saranno fondamentali:

Incentivi agli investimenti produttivi e green;

Misure di sostegno mirato alle famiglie a basso reddito;

Riduzione del cuneo fiscale per le imprese.

La stabilizzazione dei prezzi passerà anche da un’efficace riforma fiscale, da tempo al centro del dibattito, ma ancora in attesa di un’attuazione concreta e coerente. Solo così sarà possibile restituire fiducia al sistema economico e garantire sostenibilità alle nuove generazioni.

Fonti autorevoli: