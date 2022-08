La Nasa rivela dove atterreranno gli astronauti sulla Luna

La NASA ha svelato circa 13 regioni lunari su cui gli astronauti potranno atterrare come parte della missione Artemis III.

Si trovano vicino al polo sud della luna con aree costantemente ombreggiate per lo studio degli astronauti. Forniscono inoltre un facile accesso alla luce solare e alle condizioni per la comunicazione con la Terra.

Alla fine di agosto inizierà la missione Artemis I, il primo dei voli che dovrebbero riportare gli esseri umani sulla luna.

La prossima missione Artemis II sarà presidiata. Quattro astronauti sorvoleranno la luna a 8.900 km sopra la superficie. Questo dovrebbe accadere nel 2024.

Quindi, nel 2025, è previsto un atterraggio in superficie vicino al polo sud della luna (due astronauti rimarranno in orbita e due atterreranno e vi trascorreranno circa una settimana).

L’agenzia spaziale americana ha appena presentato 13 potenziali siti di atterraggio. Grazie a tale raccolta di località, la NASA è certa che sarà possibile scegliere quella appropriata per ogni variante della missione prevista (Artemis III), tenendo conto delle finestre di avvio disponibili.

La selezione di queste regioni significa che siamo un ulteriore potente passo avanti verso il ritorno degli esseri umani sulla luna dal programma Apollo, ha affermato Mark Kirasich, assistente amministratore della Divisione di sviluppo della campagna Artemis presso la sede della NASA a Washington.

Quando lo faremo, sarà una missione diversa da qualsiasi altra che sia accaduta prima. Gli astronauti entreranno in luoghi non precedentemente esplorati dall’uomo e getteranno così le basi per un futuro soggiorno a lungo termine, ha sottolineato durante una conferenza stampa.

Tutte le regioni si trovano a non più di 6 gradi dal Polo Sud e sono ricche di diverse formazioni geologiche. Includono, tra gli altri luoghi permanentemente ombreggiati. Testare i campioni raccolti lì aiuterà, tra l’altro, a conoscere meglio la storia della luna e verificare la presenza e la composizione del ghiaccio d’acqua presente nella zona.

Sviluppare una strategia di esplorazione del sistema solare significa imparare a utilizzare le risorse disponibili mantenendone l’integrità scientifica. L’acqua lunare è scientificamente preziosa, ma anche come materia prima. Da esso possiamo ottenere ossigeno e idrogeno per i sistemi di supporto vitale e per la produzione di carburante, ha spiegato Jacob Bleacher, uno scienziato della NASA.

Allo stesso tempo, i potenziali siti di atterraggio forniscono un facile accesso alla luce solare necessaria per la produzione di elettricità, nonché le condizioni per l’atterraggio e la comunicazione con la Terra.