La verità sull’arcobaleno fotografato su Marte

Una recente foto scattata dal rover “Perseverance” dell’Agenzia spaziale americana, ha destato la curiosità degli osservatori in tutto il mondo, un arcobaleno infatti è apparso su Marte.

La foto ha causato molte speculazioni online, poiché le prove scientifiche non supportano la possibilità che appaiano arcobaleni sul pianeta rosso.

Sul pianeta Terra, gli arcobaleni compaiono quando la luce solare incontra condizioni meteorologiche adeguate, poiché la luce viene riflessa dalle goccioline d’acqua nell’atmosfera.

Ma è diverso con Marte, perché l’atmosfera marziana è fredda, sottile e secca, le possibilità che l’immagine sia di un vero arcobaleno sono improbabili.

E in un tweet su profilo ufficiale, la Nasa ha deciso di chiarire: “Questo è un arcobaleno su Marte? No, un arcobaleno non è possibile qui. Gli arcobaleni sono costituiti dalla luce riflessa dalle goccioline d’acqua circolari, ma qui non c’è abbastanza acqua per condensa, e il clima molto freddo non consente con acqua liquida nell’atmosfera del pianeta rosso“.

La Nasa ha poi confermato che l’arco è solo un “bagliore di luce sull’obiettivo della fotocamera“.

Alcuni utenti della piattaforma di social networking “Reddit” si aspettavano che l’arco fosse causato dal riflesso della luce sulle particelle di polvere, piuttosto che sull’acqua.

Altri hanno detto che l’arco potrebbe essere il risultato del riflesso della luce sulle particelle di ghiaccio, che è stato osservato nei poli marziani.

Ma la teoria più forte è che “l’arcobaleno” è stato causato da raggi di luce casuali che entrano nell’obiettivo della fotocamera, simile al “riflesso dell’obiettivo” nelle normali fotocamere.

È stato spiegato da Dave Lavery, Direttore esecutivo del Programma di esplorazione del sistema solare presso l’agenzia NASA come quell’arcobaleno non fosse altro che “un riflesso interno nell’obiettivo della fotocamera“.