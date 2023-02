Le foibe sono state un triste capitolo della storia dell’Italia del secondo dopoguerra, che ha lasciato una ferita ancora aperta in molte famiglie italiane e giuliane.

Cosa sono le foibe?

Le foibe sono delle cavità carsiche, tipiche del territorio carsico del nord-est dell’Italia e dell’ex Jugoslavia. Durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, le foibe hanno assunto un significato storico e politico specifico, a causa del fatto che molte persone sono state uccise e gettate in queste cavità.

Le foibe cosa sono storia e significato (foto@Dans, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

La storia delle foibe

La storia delle foibe inizia con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del conflitto, il confine tra Italia e Jugoslavia cambiò, e gran parte della regione dell’Istria e della Dalmazia passò sotto il controllo jugoslavo. Ciò portò alla fuga di molte famiglie italiane che vivevano in queste zone e alla morte di molti di loro, che furono uccisi e gettati nelle foibe.

Le uccisioni nelle foibe non furono un fenomeno isolato. Esse furono parte di un più ampio conflitto etnico tra italiani e slavi nella regione dell’ex Jugoslavia. Alcuni slavi furono uccisi dai nazisti e dai fascisti durante la guerra, mentre molti italiani furono uccisi dopo la fine del conflitto dai partigiani jugoslavi e dalle forze dell’esercito popolare jugoslavo.

Il fenomeno delle foibe raggiunse il suo apice nel 1945 e nei primi mesi del 1946, quando furono uccisi un gran numero di italiani e gettati nelle foibe. In questo periodo si assistette anche ad episodi di violenze, abusi, torture e stupri. Si stima che le vittime delle foibe siano state tra le 5.000 e le 20.000.

Significato storico e politico

Le foibe rappresentano un’importante ferita per molte famiglie italiane e giuliane, e la loro memoria è stata oggetto di dibattito e contenzioso tra Italia e Jugoslavia. In Italia, le foibe sono state utilizzate come simbolo della persecuzione degli italiani da parte degli slavi, e sono state strumentalizzate da alcune forze politiche a fini nazionalistici. In Jugoslavia, invece, le foibe sono state considerate un atto di vendetta contro i fascisti italiani che avevano commesso crimini contro gli slavi durante la guerra.

Oggi, il ricordo delle foibe è ancora molto presente in Italia, e il 10 febbraio viene celebrata la Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Questa commemorazione ha lo scopo di mantenere viva la memoria di questo tragico capitolo della storia italiana e di rendere omaggio alle vittime delle foibe.

In conclusione, le foibe rappresentano un capitolo oscuro della storia italiana, che ha lasciato una ferita ancora aperta in molte famiglie italiane e giuliane.

Anche se le foibe sono delle cavità naturali presenti in molte zone del mondo, esse hanno assunto un significato storico e politico specifico nella regione del nord-est Italia e dell’ex Jugoslavia. La loro storia è stata segnata da uccisioni, violenze e abusi che hanno colpito soprattutto la popolazione italiana. Oggi, il ricordo delle foibe rimane vivo in Italia, come simbolo di un dolore collettivo e di un passato tragico che non deve essere dimenticato.