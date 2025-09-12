Leasing o finanziamento auto per Partita IVA?

Vuoi scaricare l’auto dalle tasse? Meglio scegliere bene.

Se sei un libero professionista o gestisci una piccola impresa, probabilmente ti sei chiesto: meglio il leasing o il finanziamento auto per Partita IVA?

Domanda legittima, risposta meno scontata.

Nel 2025, con i cambiamenti fiscali in corso e l’inflazione che non molla la presa, prendere una decisione informata può significare risparmiare migliaia di euro all’anno.

Leasing vs Finanziamento: una differenza che pesa sul bilancio

Partiamo da una distinzione semplice, ma spesso ignorata: il leasing è un noleggio con possibilità di riscatto, mentre il finanziamento è un acquisto a rate.

Entrambe le formule consentono di dilazionare il costo dell’auto, ma le implicazioni fiscali cambiano radicalmente.

Con il leasing auto, l’auto è formalmente di proprietà della società di leasing. Il professionista può dedurre i canoni fino al 100% se l’auto è strumentale, o fino al 20% se è ad uso promiscuo, con un tetto massimo annuo di 18.300 euro per le auto e 30.000 euro per i veicoli elettrici (fonte: Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E/2020).

Con il finanziamento, invece, l’auto entra subito nel patrimonio del titolare. Questo comporta la deduzione degli ammortamenti e degli interessi passivi, ma con un processo contabile più rigido e meno vantaggioso nel breve periodo.

L’IVA è detraibile solo al 40% per uso promiscuo, mentre nel leasing può arrivare al 100% se si dimostra l’uso esclusivo.

In sintesi:

Il leasing è più flessibile, fiscalmente più leggero, e adatto a chi cambia spesso auto

Il finanziamento conviene a chi vuole diventare proprietario subito e mantenere l’auto nel lungo periodo

Ma quindi… qual è meglio per te?

Non c’è una risposta universale, ma ci sono domande che puoi porti.

Hai bisogno dell’auto per lavorare ogni giorno? Allora il leasing potrebbe essere la scelta più snella.

Punti a costruire un patrimonio aziendale e non ti interessa cambiarla spesso? Il finanziamento è il tuo alleato.

E poi c’è la questione della gestione contabile.

Nel leasing, i costi sono spalmati in modo omogeneo e facilmente gestibili in contabilità semplificata.

Con il finanziamento, devi gestire ammortamenti, IVA, interessi passivi, e ciò può complicare la tenuta dei registri.

Nel 2025, inoltre, alcune banche hanno irrigidito i criteri per il credito alle micro-imprese, mentre le società di leasing offrono pacchetti più flessibili, spesso comprensivi di assicurazione, manutenzione e servizi extra.

Una scelta, quindi, che va fatta non solo con la calcolatrice in mano, ma con una visione strategica del proprio business.

Conclusione: scegliere non è semplice, ma nemmeno impossibile

Leasing o finanziamento auto per Partita IVA?

La risposta dipende dal tuo modo di lavorare, dalle tue esigenze fiscali e dalla tua visione d’impresa.

L’unico vero errore è scegliere senza capire le conseguenze.

Se hai dubbi, confrontati con un commercialista o un consulente fiscale aggiornato.