Leasing: Quanti Tipi Esistono e Qual È il Più Conveniente per Privati e Aziende?

I tipi di leasing disponibili oggi in Italia sono principalmente tre: leasing finanziario, operativo e leasing auto (o leasing strumentale). Ognuno ha vantaggi fiscali e gestionali diversi a seconda che si tratti di un’azienda o di un privato.

Capire le differenze tra i principali tipi di leasing ti aiuta a fare scelte più vantaggiose e fiscali.

Cos’è il leasing e perché è una scelta diffusa?

Il leasing è un contratto con cui una parte (concedente) consente all’altra (utilizzatore) di usare un bene per un periodo definito, in cambio di un canone periodico. Alla fine, l’utilizzatore può riscattare il bene pagando una cifra prestabilita.

Secondo Assilea, l’Associazione Italiana Leasing, il leasing rappresenta circa il 40% degli investimenti delle imprese italiane in beni strumentali e veicoli [fonte].

Quanti tipi di leasing esistono in Italia?

1. Leasing finanziario: il più utilizzato da imprese e professionisti

Il leasing finanziario prevede che l’utilizzatore sostenga tutti i costi del bene (manutenzione, assicurazione, ecc.) e, alla fine del contratto, possa riscattarlo a un prezzo residuo.

Ideale per: aziende, liberi professionisti, partite IVA.

Durata media: da 24 a 60 mesi.

Vantaggi fiscali: deducibilità dei canoni e dell’IVA.

Esempio: un’azienda che acquista un macchinario da €100.000 può dedurre i canoni mensili e abbattere l’imponibile IRES e IRAP.

2. Leasing operativo: perfetto per tecnologia e beni a rapida obsolescenza

Nel leasing operativo, il bene resta di proprietà del locatore, che si occupa anche di assistenza e manutenzione. L’utilizzatore può restituire il bene a fine contratto, rinnovarlo o cambiarlo.

Ideale per: aziende che lavorano con tecnologia, computer, software, stampanti, apparecchiature mediche.

Durata media: 12-36 mesi.

Vantaggi: nessun obbligo di riscatto, massima flessibilità, aggiornamento tecnologico.

Esempio: uno studio di architettura può cambiare regolarmente le workstation con modelli più performanti.

3. Leasing auto: la formula flessibile per aziende e privati

Il leasing automobilistico è disponibile sia per imprese che per privati. Il canone comprende spesso manutenzione, bollo e assicurazione.

Ideale per: chi desidera guidare veicoli nuovi senza acquistarli.

Durata media: 24-48 mesi.

Flessibilità: al termine si può riscattare l’auto o sostituirla con un nuovo contratto.

Esempio: un libero professionista può detrarre fino al 20% del costo complessivo di un’auto in leasing ai fini IRPEF.

Altri tipi di leasing meno noti ma utili

Leasing nautico

Permette di utilizzare imbarcazioni da diporto. È molto usato in ambito turistico e charter.

Leasing immobiliare

Usato per finanziare capannoni, uffici, negozi. È utile anche nel settore sanitario e alberghiero.

Secondo Il Sole 24 Ore, il leasing immobiliare sta crescendo per la riqualificazione energetica degli immobili.

Leasing operativo con opzione di acquisto

Una via di mezzo tra operativo e finanziario: offre servizi di manutenzione ma con possibilità di riscatto a fine contratto.

Qual è il tipo di leasing più conveniente?

Dipende dal tuo profilo fiscale e dall’uso che fai del bene:

Per le imprese : il leasing finanziario consente la massima deducibilità e controllo.

: il leasing finanziario consente la e controllo. Per chi cambia spesso beni : il leasing operativo è il più flessibile.

: il leasing operativo è il più flessibile. Per professionisti e privati con esigenze di mobilità: il leasing auto permette di evitare l’acquisto e beneficiare di servizi inclusi.

Tabella comparativa

Tipo di Leasing Durata Riscatto Spese incluse Ideale per Finanziario 24-60 mesi Sì Nessuna Aziende, professionisti Operativo 12-36 mesi No/Sì Manutenzione, assistenza Chi lavora con tecnologia Auto 24-48 mesi Sì Assicurazione, manutenzione Aziende e privati

Differenze tra leasing, noleggio e acquisto: cosa conviene?

Modalità Investimento iniziale Proprietà finale Flessibilità Costi aggiuntivi Acquisto Alto Sì Bassa Spese a carico totale Leasing Medio Sì (con riscatto) Buona Spese variabili Noleggio Basso No Alta Tutto incluso

Il leasing è una soluzione intermedia tra l’acquisto e il noleggio: ideale per chi vuole usare un bene con un impegno economico e fiscale più gestibile.

Vantaggi fiscali del leasing: come risparmiare legalmente

I vantaggi del leasing sono riconosciuti anche dalla normativa fiscale italiana. Alcuni esempi:

Deducibilità dei canoni : per il leasing finanziario, i canoni possono essere dedotti dal reddito imponibile.

: per il leasing finanziario, i canoni possono essere dedotti dal reddito imponibile. Detrazione IVA : aziende e partite IVA possono recuperare l’IVA sui canoni pagati.

: aziende e partite IVA possono recuperare l’IVA sui canoni pagati. Rilevanza patrimoniale: il bene non figura tra le immobilizzazioni aziendali fino al riscatto.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E/2006

Quali sono i rischi del leasing?

Nonostante i vantaggi, è importante considerare:

Obbligo di pagamento : anche se non si usa il bene, i canoni vanno pagati fino alla scadenza.

: anche se non si usa il bene, i canoni vanno pagati fino alla scadenza. Penali in caso di recesso anticipato .

. Mancanza di proprietà fino al riscatto finale.

Per questo motivo è fondamentale leggere con attenzione il contratto prima della firma.

FAQ

Quanti tipi di leasing esistono?

I principali tipi di leasing sono tre: finanziario, operativo e leasing auto. Esistono anche varianti come il leasing immobiliare e nautico.

Chi può accedere al leasing?

Aziende, professionisti con partita IVA e, in alcuni casi, anche privati (soprattutto per il leasing auto).

Il leasing conviene più dell’acquisto?

Sì, se si cercano vantaggi fiscali, flessibilità e si preferisce non immobilizzare capitali subito.

Cosa succede alla fine di un contratto di leasing?

L’utilizzatore può riscattare il bene pagando un valore residuo, restituirlo o rinnovare il contratto.