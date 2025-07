Microplastiche nei campi: 23 volte oltre le attese

Autore e articolista con una passione per l’informazione chiara, verificata e accessibile. Scrivo per aiutare i lettori a orientarsi tra notizie, approfondimenti e curiosità che contano davvero. Mi occupo di attualità, tecnologia, cultura digitale e tutto ciò che ha un impatto reale sul nostro quotidiano. Il mio obiettivo? Offrire contenuti utili, ben documentati e scritti con un linguaggio semplice ma autorevole.

Le microplastiche non sono solo nei mari: oggi rappresentano una minaccia crescente anche per i suoli agricoli . Un nuovo studio internazionale ha rivelato che i terreni coltivati contengono fino a 23 volte più microplastiche rispetto alle stime precedenti. Un dato allarmante che solleva interrogativi su sicurezza alimentare, salute del suolo e sostenibilità agricola.

La Luna Piena di luglio è tradizionalmente conosciuta come la “Luna del Cervo”. Questo nome deriva dalle tribù Native Americane, che osservavano come in questo periodo dell’anno i palchi dei cervi maschi fossero in piena crescita, pronti a ricrescere in vista della stagione degli amori. Questo nome evoca un senso […]