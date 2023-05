Microsoft Rivoluziona Windows con l’Integrazione dell’Intelligenza Artificiale

Durante la conferenza degli sviluppatori Build, Microsoft ha annunciato entusiasmanti nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI) che saranno integrate in Windows. Una delle più interessanti innovazioni riguarda l’assistente intelligente ChatGPT, che promette di fornire risposte più aggiornate e tempestive rispetto al passato.

L’azienda aveva precedentemente integrato l’AI di ChatGPT nel suo motore di ricerca Bing, ma ora sta invertendo la situazione integrando Bing in ChatGPT. Yusuf Mehdi, responsabile di Microsoft, ha rivelato durante la conferenza che il motore di ricerca di Microsoft sarebbe diventato parte integrante del chatbot di OpenAI, noto come ChatGPT, offrendo un’esperienza di ricerca standard direttamente nell’assistente virtuale.

Questo passo avanti permette a ChatGPT di fornire risposte ancora più accurate e approfondite. Il sistema può ora giustificare le sue risposte attingendo alle informazioni presenti sul Web e collegandosi a fonti più dettagliate. Ciò elimina un limite che affliggeva da tempo ChatGPT: la sua conoscenza obsoleta. In passato, l’AI era addestrata su dati che, come ammesso apertamente da Microsoft, erano obsoleti. Ad esempio, se si chiedeva a ChatGPT il vincitore del Super Bowl 2023, non si avevano “dati o informazioni in tempo reale” a causa dell’ultimo aggiornamento dei dati di allenamento effettuato nel settembre 2021.

L’integrazione di Bing in ChatGPT sarà disponibile immediatamente per gli utenti abbonati al servizio a pagamento ChatGPT Plus. Gli utenti della versione gratuita potranno accedere all’integrazione “presto” mediante un’apposita estensione in ChatGPT. Microsoft punta ad espandere il successo di questa integrazione, creando un ecosistema per i plug-in AI in collaborazione con OpenAI. Questi plug-in potranno essere utilizzati sia in ChatGPT che in Bing, Microsoft 365 e Windows. L’integrazione dei moduli software di Expedia, Kayak, TripAdvisor e altri servizi consentirà, ad esempio, la pianificazione dei viaggi tramite chatbot.

Oltre all’integrazione di Bing, Microsoft ha presentato il “Windows Copilot per Windows 11” come un’ulteriore aggiunta all’offerta di funzionalità AI. Questo assistente virtuale mira ad aiutare gli utenti a controllare le funzioni del loro PC utilizzando comandi vocali. Invece di navigare nelle impostazioni tramite il pannello di controllo, gli utenti potranno semplicemente impartire istruzioni come “Regola le impostazioni in modo che io possa concentrarmi“. Inoltre, il sistema sarà in grado di elaborare le richieste già conosciute tramite Bing Chat. Ad esempio, sarà possibile chiedere: “Aiutami a pianificare una battuta di pesca“. Inoltre, l’AI potrà utilizzare i dati delle app installate localmente e le informazioni presenti sul web per offrire un’esperienza ancora più personalizzata.

Con queste nuove integrazioni e funzionalità, Microsoft sta ridefinendo l’esperienza di utilizzo di Windows, consentendo agli utenti di accedere a risposte più accurate, tempestive e personalizzate attraverso l’AI. L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più centrale nella strategia di Microsoft, promettendo di semplificare la vita degli utenti e offrire una maggiore efficienza nel mondo digitale in rapida evoluzione.