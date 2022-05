Migliorare il tuo umore, ecco alcuni pratici consigli

Read Time: 2 Minute, 57 Second

Per migliorare il tuo umore esistono alcuni pratici consigli che possono aiutarti a ritrovare serenità.

Perchè siamo di cattivo umore

Dati recenti, pubblicati su The Lancet Regional Health Americas, mostrano che i tassi di depressione negli Stati Uniti, ad esempio, sono più che triplicati durante la pandemia di COVID-19 e l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che la depressione è attualmente la principale causa di disabilità a livello globale.

La buona notizia è che ci sono alcune semplici regole quotidiane, così come soluzioni a lungo termine, che la scienza ha dimostrato possono influenzare positivamente l’umore.

Live Science ha intervistato esperti su come migliorare l’umore in particolare e la salute in generale. Gli esperti concordano sul fatto che seguire una dieta sana, interagire con gli altri, fare esercizio fisico, bere abbastanza acqua e dormire a sufficienza aiutano quando si tratta di migliorare il proprio umore.

I consigli degli esperti per migliorare l’umore

Fare una bella azione per qualcun altro; Che si tratti di prestare a qualcuno un libro di cui non ha più bisogno o di fare la spesa per qualcuno, fare un atto gentile per qualcun altro può fare molto per far sentire sentire la positività dentro di te.

Gli esperti hanno dichiarato: “Fare una buona azione verso un’altra persona rilascia ossitocina, lo stesso ormone che viene rilasciato quando si coccola un neonato o ci si innamora. C’è anche un aumento dei livelli di dopamina, che riflette sentimenti di felicità“.

Bere più acqua: Gli esperti spiegano “La disidratazione può influenzare l’equilibrio di dopamina e serotonina nel cervello, che a sua volta può aumentare i sentimenti di umore depresso, ansia o depressione“.

Troppo tempo davanti ad uno smartphone o uno schermo: Gli esperti hanno confermato che fissare lo schermo di un computer o di uno smartphone per lunghi periodi è legato a un aumento del rischio di condizioni di salute mentale e consiglia di provare a spegnere lo smartphone per periodi prestabiliti ogni giorno.

“La ricerca ha dimostrato che limitare l’uso del telefono cellulare a soli 30 minuti al giorno porta a una maggiore sensazione di benessere, livelli più bassi di depressione e meno solitudine” hanno spiegato gli esperti.

L’importanza della luce del sole: Gli esperti hanno confermato che uscire ogni giorno solleva il morale e migliora l’umore, e hanno consigliato di sedersi vicino alla finestra, sia al lavoro che a casa.

Più luce diurna aiuta a migliorare l’umore, il sistema immunitario e la qualità del sonno e, in definitiva, aumenta i livelli di energia.

Ridere: Sembra semplice, ma non c’è niente di meglio delle risate, gli esperti spiegano “quando una persona ride, c’è un aumento dei neurotrasmettitori del cervello, come la dopamina e la serotonina, e i livelli di cortisolo, noto come “stress ormone, facendo sentire la persona felice, rilassata e calma“.

Il dottor Lee ha consigliato che puoi provare a guardare alcuni film divertenti o ascoltare regolarmente alcuni podcast comici, il che aiuta a sentirti felice e ringiovanito.

Una dieta sana: Ciò che si mangia gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui ci si sente. Seguire una dieta equilibrata è vitale per una buona salute mentale: consumando una varietà di vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali, il corpo, e quindi il cervello, riceve il carburante di cui ha bisogno per funzionare correttamente, inclusa la regolazione dell’umore.

Dormire 8 ore al giorno: Gli esperti confermano che 7-8 ore di sonno di qualità ogni notte sono fondamentali per una buona salute fisica e mentale. La mancanza di sonno può influenzare l’umore, l’energia e i livelli di concentrazione.

