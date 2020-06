Milano, rubati 75 mila euro a una banca del centro

A sentire la dinamica, si poteva pensare persino alle riprese di un film d’azione, ed invece non solo è tutto vero, ma anche il bottino non è stato certo da poco.

Nella mattinata di ieri, in pieno centro a Milano, si è consumata una rapina: il tutto si è svolto in pochi minuti ma i rapinatori sono riusciti a mettere a segno il colpo.

Nella filiale della Banca Popolare di Sondrio, all’angolo tra via Cesare Battisti e via Colonnetta, verso le 8.30, si sono presentati tre individui a volto coperto: uno di loro è rimasto fuori per fare il palo, mentre gli altri due, armati, sono entrati nell’esercizio minacciando i presenti.

“Hanno approfittato del periodo di pandemia in cui si portano dispositivi di protezione personale – ha spiegato all’ANSA la Polizia di Stato – per non farsi riconoscere dalle telecamere e non lasciare impronte”.

I due all’interno hanno chiuso dipendenti e clienti nel bagno, poi sono riusciti a entrare nel caveau della banca e sottrarre 75.000 euro più ulteriori 2.000 euro dalle casse. Dopo la rapina, i tre si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.