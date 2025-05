Che significa POV su Instagram

Su Instagram (e più in generale sui social), POV è l’acronimo di “Point of View”, che in italiano significa “punto di vista”.

Viene usato per indicare che il contenuto (foto o video) mostra la scena dal punto di vista di qualcuno, spesso coinvolgendo direttamente chi guarda. Ad esempio:

POV: sei appena entrato in una stanza piena di gatti → il video mostrerà la scena come se tu fossi la persona che entra nella stanza.

→ il video mostrerà la scena come se tu fossi la persona che entra nella stanza. POV: il tuo cane ti vede tornare a casa → il video è fatto dal punto di vista del cane che guarda il suo padrone.

È molto usato nei video comici, storytelling o sketch, per far immedesimare lo spettatore in una determinata situazione.

Vuoi degli esempi di utilizzo popolare o meme POV?

Esempi di meme e video POV

POV: Sei il telefono acceso al massimo della luminosità alle 3 del mattino Immagine di un gatto con gli occhi socchiusi e la didascalia: “POV: You’re a phone that was picked up at 3 AM and you’re on full brightness.” POV: Il tuo amico cambia atteggiamento appena lo chiama la fidanzata Video di una ragazza che dice: “Oh wait, my boyfriend’s calling me”, con la didascalia: “POV: that friend who switches up so fast when her bf calls her.” POV: Sei un oggetto nella stanza che ascolta tutte le conversazioni Un oggetto inanimato con una didascalia umoristica che simula i suoi pensieri mentre “ascolta” ciò che accade nella stanza. POV: Il tuo gatto ti guarda mentre dormi Immagine di un gatto che osserva intensamente con la didascalia: “POV: Sono il tuo gatto e ti svegli mentre dormi.” POV: Sei il protagonista di un film d’azione e devi scegliere quale porta aprire Video interattivo che mostra tre porte, ognuna con un risultato diverso, simulando una scelta da film d’azione.

