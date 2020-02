Prete americano “giustifica” la pedofilia

Nei secoli la Chiesa ha sempre fatto di tutto, purtroppo, per coprire gli abusi e le violenze che avvenivano al suo interno. Migliaia di casi di pedofilia sono stati coperti e mai denunciati, e a coloro che si sono macchiati di tali crimini è stato comminato ben poco come pene.

Per fortuna, negli ultimi anni, qualcosa si sta smuovendo, ma in tanti, troppi, tendono ancora a giustificare la pedofilia.

Un esempio viene da oltreoceano:

“La pedofilia non uccide nessuno mentre l’aborto sì”, ha dichiarato Don Bucci, reverendo 72enne della chiesa del Sacro Cuore di West Warwick, città nello Stato del Rhode Island, durante un’intervista concessa alla NBC News, una televisione locale.

In buona sostanza, il reverendo Bucci ha descritto l’aborto come un “massacro di bambini innocenti”, mentre ha rimarcato come che il numero dei bambini abusati sia inferiore a quello degli aborti, per poi aggiungere “che non significa che l’abuso non sia una cosa orribile“.

Naturalmente le sue dichiarazioni hanno suscitato molto clamore nella comunità e diviso i cittadini.