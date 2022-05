Prova questa soluzione prima degli antibiotici

La più importante precauzione da prendere contro le malattie è adottare una dieta sana e uno stile di vita regolare.

Come evitare le malattie

Se dormi regolarmente non fumi ed eviti l’alcol, le malattie non ti colpiranno facilmente. Prima di usare farmaci contro le malattie, in particolare le infezioni, devi sapere che esistono rimedi in natura che possono evitare l’utilizzo degli antibiotici.

Gli antibiotici, che sono stati ampiamente utilizzati per anni, hanno iniziato a mostrare resistenza negli ultimi anni e hanno persino iniziato a fare più male che bene.

È molto importante utilizzarli il più attentamente possibile per ridurre al minimo il rischio di resistenza agli antibiotici. Pertanto, puoi proteggerti dalle malattie adottando una dieta naturale e uno stile di vita corretto contro le malattie.

Gli antibiotici sono veleni usati per uccidere i batteri e li usiamo per trattare le infezioni causate dai batteri. La maggior parte degli antibiotici inizia ad agire sull’infezione entro poche ore, ma è necessario completare l’intero ciclo di farmaci per evitare che l’infezione si ripresenti.

Quando non completi il ​​trattamento, è più probabile che i batteri diventino resistenti ai trattamenti futuri. Se hai intenzione di assumere antibiotici, devi aumentare il tuo apporto di antiossidanti e includere nella tua dieta alimenti che forniscano quantità adeguate di vitamina E, zinco, selenio, vitamina C e vitamina A, perché è essenziale fornire al tuo organismo il necessario nutrienti contro gli effetti collaterali degli antibiotici.

Quali sono i rimedi da utilizzare al posto degli antibiotici

Se stai cercando un prodotto naturale che agisca come un antibiotico, puoi scegliere cibi ed erbe sicuri per distruggere batteri e virus. Esistono degli antibiotici naturali che possono proteggere in sicurezza il corpo e avere profondi poteri curativi.

L’aglio è un potente antibiotico naturale che non uccide i batteri sani come fanno i farmaci antibiotici. A differenza degli antibiotici chimici, l’aglio è anche un efficace antivirale e antimicotico (antimicotico), quindi puoi stare lontano dalle infezioni prendendo solo qualche spicchio d’aglio ogni giorno.

L’aglio ha dimostrato di essere un alimento eccellente per combattere i batteri, comprese le infezioni virali, fungine e parassitarie. L’aglio è stato anche trovato utile per il diabete, l’ipertensione, le allergie, il mal di denti, il cancro, il raffreddore, l’influenza, le malattie cardiache e il colesterolo alto.

Per attivare completamente il composto germicida essenziale dell’aglio, deve essere schiacciato ed esposto all’aria per 10 minuti prima del consumo. Cucinare l’aglio fa perdere però alcuni benefici.

Il composto attivo dell’aglio è l’allicina, che è simile alla penicillina. L’applicazione di olio d’aglio sulla pelle può trattare abrasioni e ustioni e può essere gocciolato nell’orecchio per combattere le infezioni dell’orecchio.

I metodi di trattamento più efficaci sono mettere l’aglio crudo sotto la lingua o berne il succo per assorbire rapidamente le sue proprietà curative, ma tieni presente che questa pianta ha un odore piuttosto forte e pungente.

Le cipolle hanno anche proprietà medicinali simili all’aglio e aiutano a ridurre il dolore, l’infiammazione e ad aumentare la circolazione. Le cipolle si sono anche dimostrate utili come antidolorifici a base di erbe e cibo antinfiammatorio che migliora la circolazione, allevia il mal di gola, cura il raffreddore e l’influenza ed è usato per trattare la tosse persistente.

L’estratto di semi di pompelmo inibisce la crescita di funghi, virus e batteri. I principi attivi dell’estratto di semi di pompelmo sono usati per uccidere salmonella, E. Coli, candidosi, herpes, influenza, parassiti, funghi e altro ancora.

La vitamina C rafforza il sistema immunitario e la capacità del corpo di combattere le malattie. Gli studi hanno dimostrato che la vitamina C aiuta a curare le infezioni batteriche e virali. Si consigliano frutta e verdura ricche di vitamina C, in quanto possono aiutare a prevenire o eliminare alcuni batteri infettivi.

La vitamina C è essenziale per la crescita e lo sviluppo e aiuta nella funzione di riparazione della pelle, essenziale per curare le ferite, rafforzare il sistema immunitario e aumentare la capacità del corpo di resistere alle infezioni.

I frutti ricchi di vitamina C includono ribes, rosa canina, mirtilli rossi, arance, limoni, kiwi, fragole, ananas, mango, prugne e anguria.

Le verdure ricche di vitamina C includono peperoni, prezzemolo, cavoli, broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, asparagi, pomodori e spinaci.

Il miele è stato usato per le infezioni per molti anni e ha persino dimostrato di essere efficace contro alcuni batteri resistenti agli antibiotici. Il tipo più efficace è il miele di Manuka.

Il miele ha proprietà antivirali, antimicotiche, antinfiammatorie, antiossidanti, antisettiche, cicatrizzanti dello stomaco, cicatrizzanti e generali per la salute. La ricerca mostra che il miele di Manuka applicato localmente può uccidere un’ampia varietà di agenti patogeni, incluso l’MRSA, un batterio carnivoro.

La cannella ha una lunga storia di utilizzo sia come spezia che come medicinale perché è nota come alimento antimicrobico ed è stata ampiamente utilizzata per la sua capacità di fermare la crescita di batteri e funghi.

La cannella è ricca di antiossidanti e ha proprietà antibatteriche, antimicotiche e antimicrobiche. Uno dei suoi benefici medicinali più importanti è sul pancreas, che aiuta a controllare il diabete avendo potenti effetti sui livelli di zucchero nel sangue e di insulina. Se hai voglia di cannella, il tuo corpo potrebbe segnalare che i livelli di zucchero nel sangue non sono quelli che dovrebbero essere.

L’aceto di mele contiene acido malico, una sostanza nota per avere proprietà antivirali, antibatteriche e antimicotiche. L’aceto di mele è letale per qualsiasi germe che attacca la gola e agisce come una spugna, attirando germi e tossine dal tessuto circostante alla gola.

fonte@mynet