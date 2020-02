Quali sono i giochi più popolari online e i più scelti dagli italiani?

Non ci sarebbe quasi bisogno di girarci intorno, sappiamo tutti che a noi italiani, specialmente nel tempo libero, piace giocare. Giochi di qualunque tipo, che ci consentano di mantenere la mente sgombra dopo lunghe giornate di lavoro o dopo lunghe sessioni di studio. E il fatto di avere a disposizione mezzi tecnologici sempre più all’avanguardia e sempre più maneggevoli non fa altro che facilitarci la vita in tal senso.

Esistono – ma anche questo lo sappiamo – diversi modi per poter giocare in assoluta libertà e al massimo del divertimento. Davanti al PC oppure attraverso uno smartphone, comodamente da casa cosi come in qualunque luogo che abbia una connessione a Internet. Giocare è sempre possibile per chiunque lo voglia. Anche perché ormai giocare online è diventato un fenomeno di costume abbastanza livellato e senza grandi distinzioni.

Andiamo dunque a scoprire quali sono i più popolari tra i giochi online e anche quali sono quelli preferiti dagli italiani. Scopriremo che sono tante le maniere a nostra disposizione per divertirci!

Gioca al tuo casino online preferito

Una delle principali attrazioni, che ormai da qualche anno si è trasferita su Internet, è il casino online. In Italia, anche a causa dei problemi che si stanno vivendo nelle principali case da giochi terrestri (Saint Vincent e Campione d’Italia in grande difficoltà, Venezia e Sanremo decisamente ridimensionate), il divertimento e l’adrenalina dei più importanti giochi da casino si sono trasferiti nelle piattaforme che consentono di giocare da remoto.

Vuoi scoprire quali sono i più importanti casino online? Allora ti basterà consultare alcune guide presenti su siti specializzati, che ti faranno scoprire le piattaforme più rinomate, più sicure e che propongono i bonus e le promozioni più vantaggiosi. Ad esempio, Videoslotmachineonline.it è un sito dedicato alle slot, che ti consentirà di provare tutti i titoli – compresi le nuove uscite sul mercato in forma totalmente gratuita, in particolare da PC.

Ma ci sono anche tanti altri siti che, oltre a darti la possibilità di giocare senza investire un singolo centesimo, ti mettono anche al corrente dei più importanti casino online che possono operare nel mercato italiano, grazie alle concessioni distribuite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta del modo migliore, se non altro più sicuro, per renderti conto di quali possono essere le piattaforme in cui investire e provare a vincere denaro in sicurezza e totale libertà.

Gli arcade vanno sempre di moda

Ma qualora la tua passione fossero gli storici giochi in modalità arcade, su Internet c’è davvero un mondo da scoprire. In particolare sugli smartphone è ormai possibile giocare online in un batter d’occhio. Ci sono – su Google Play per Android oppure sull’Apple Store per i dispositivi iOS – tutte le applicazioni dedicate ai più importanti giochi di qualsiasi tipo, di ogni genere e che ti consentiranno di restare letteralmente incollato al tuo dispositivo mobile.

Potrai provare a vincere quante più partite possibili giocando ai giochi di calcio, oppure dare l’inseguimento ai tuoi rivali nelle gare di auto e moto ad alte velocità. Potrai provare a dare vita a città immaginarie o a gestire un impero, costruendo edifici e comandando il tuo esercito. Oppure potrai dare sfogo alla tua creatività e alla tua elasticità mentale con i giochi di logica e che ti consentiranno di mantenere sveglia la tua mente.

Insomma, di giochi ce ne sono davvero di tutti i gusti. E la cosa ancor più bella è che sono tutti assolutamente gratuiti! Perciò non ti resta che provare a immergerti nel mondo dei giochi online, da provare sia davanti al tuo computer che dal tuo smartphone o tablet. Si tratta di un’esperienza tutta da provare, se non altro perché ti consente di staccare dai problemi e dalle fonti di fatica e preoccupazioni di ogni giorno.