Quali sono i sintomi della glicemia alta

La glicemia alta è una grave condizione di salute comunemente associata al diabete e se non trattata può portare a conseguenze anche gravi.

Se non trattata, la glicemia alta può portare a ictus, malattie cardiache, cecità e altro, quindi una diagnosi e un trattamento precoci sono fondamentali.

Quali sono gli indicatori più importanti che il livello di zucchero nel sangue è “troppo alto”:

La necessità di urinare frequentemente

La necessità di andare in bagno più del solito potrebbe essere un segno di glicemia pericolosamente alta.

Avere sete

I medici spiegano che la sete eccessiva è legata alla minzione frequente. Il corpo può avvertire la perdita di acqua in eccesso a causa della minzione frequente e la normale risposta è avere sete.

Avere fame costante

I classici sintomi della fame spesso derivano dal fatto che una persona con diabete non è in grado di utilizzare il glucosio come fonte di energia all’interno delle cellule. Il glucosio circola nel sangue, ma le cellule non possono assorbirlo per usarlo come combustibile.

Sintomi di affaticamento

La sensazione di stanchezza, soprattutto dopo un pasto, può essere un segno di livelli elevati di zucchero nel sangue.