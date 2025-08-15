Quando fare la domanda di pensione a 67 anni

La domanda di pensione di vecchiaia a 67 anni va presentata circa tre mesi prima del compimento dell’età richiesta. Questo anticipo è fondamentale per consentire all’INPS di completare tutte le verifiche necessarie e garantire l’erogazione del primo assegno senza ritardi. Presentare la domanda con la giusta tempistica è il segreto per una transizione serena e senza interruzioni economiche. Agire troppo presto o troppo tardi, infatti, può portare a conseguenze spiacevoli, dal respingimento della pratica alla perdita di mensilità a cui si avrebbe diritto.

Pensione di vecchiaia a 67 anni: quali sono i requisiti esatti?

Prima di concentrarsi sulle tempistiche, è cruciale avere la certezza di possedere tutti i requisiti. La pensione di vecchiaia ordinaria, secondo la Legge Fornero, si basa su due pilastri fondamentali.

La risposta breve è: servono 67 anni di età anagrafica (uguali per uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi) e un minimo di 20 anni di anzianità contributiva.

Tuttavia, esistono delle eccezioni. Ad esempio, per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 1° gennaio 1996 (i cosiddetti “contributivi puri”), l’importo dell’assegno pensionistico deve essere pari o superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. In caso contrario, si dovrà attendere fino ai 71 anni di età, per i quali bastano solo 5 anni di contribuzione effettiva.

Quando presentare la domanda di pensione: la finestra temporale ideale

Come anticipato, il momento perfetto per avviare la pratica è circa 90 giorni prima del compimento dei 67 anni. Perché proprio questo intervallo?

L’INPS, una volta ricevuta la tua richiesta, deve avviare un processo di verifica che include il controllo della tua età anagrafica e, soprattutto, il ricalcolo di tutta la tua carriera contributiva. Questo processo, noto come “ricongiunzione dei contributi”, può richiedere tempo, specialmente se hai avuto carriere frammentate o contributi versati in gestioni diverse (es. dipendente, poi autonomo).

Presentare la domanda con questo anticipo strategico permette agli uffici di lavorare la tua pratica con calma, assicurando che la “decorrenza” della pensione (ovvero il primo giorno dal quale hai diritto all’assegno) coincida perfettamente con il primo giorno del mese successivo al compimento dei 67 anni.

Cosa succede se invio la domanda troppo presto o troppo tardi?

La tempistica non è un dettaglio, ma un fattore cruciale che può avere conseguenze dirette sul tuo portafoglio.

Se presenti la domanda troppo presto (es. 6 mesi prima): L’INPS molto probabilmente la respingerà. La pratica può essere lavorata solo in prossimità della maturazione dei requisiti. Dovrai quindi ripresentarla daccapo, sprecando tempo ed energie.

L’INPS molto probabilmente la respingerà. La pratica può essere lavorata solo in prossimità della maturazione dei requisiti. Dovrai quindi ripresentarla daccapo, sprecando tempo ed energie. Se presenti la domanda in ritardo (es. dopo aver compiuto 67 anni): Non perdi il diritto alla pensione, ma ne posticipi l’incasso. La pensione decorre sempre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hai maturato i requisiti, ma l’INPS ti pagherà solo dal momento della domanda. Potrai richiedere gli arretrati (fino a un massimo di 5 anni), ma dovrai attendere più a lungo per vedere il primo accredito.

Un esempio pratico: se compi 67 anni il 10 dicembre, la tua pensione decorre dal 1° gennaio. Se fai domanda a settembre, riceverai il primo assegno a gennaio. Se la fai a febbraio, riceverai il primo assegno (magari con gli arretrati di gennaio) solo a marzo o aprile.

Come si presenta concretamente la domanda di pensione all’INPS?

Oggi hai a disposizione diverse strade per inviare la tua richiesta, pensate per ogni livello di dimestichezza con la tecnologia.

Online, in autonomia: Accedendo al sito ufficiale dell’INPS con le tue credenziali (SPID, CIE o CNS). È la via più rapida, ma richiede attenzione per compilare correttamente tutti i campi. Il servizio si chiama “Domanda di Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Tramite il Contact Center: Chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o lo 06 164 164 (da rete mobile). Un operatore ti guiderà nella compilazione. Affidandosi a un Patronato o a un intermediario abilitato: Questa è la scelta più sicura per chi non vuole correre rischi. Gli operatori del patronato sono esperti in materia, verificheranno la tua posizione contributiva, ti aiuteranno a raccogliere tutti i documenti e invieranno la domanda per conto tuo, seguendone l’iter fino alla liquidazione.

Dopo la domanda: quali sono le tempistiche di risposta dell’INPS?

Una volta inviata la domanda, l’ansia più comune è: “Quando mi risponderanno?”. I tempi di lavorazione possono variare. Secondo la normativa, l’INPS dovrebbe liquidare la pensione di vecchiaia entro 55 giorni.

Tuttavia, la realtà può essere diversa a seconda della complessità del tuo profilo contributivo e del carico di lavoro della sede INPS di competenza. In media, è ragionevole attendersi una risposta entro 30-90 giorni. Puoi monitorare lo stato di avanzamento della tua pratica direttamente dal sito dell’INPS, nella sezione “Consultazione stato pratiche e provvedimenti”.

FAQ – Domande Frequenti

Da quando decorre esattamente la mia pensione a 67 anni? La pensione di vecchiaia decorre sempre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compi 67 anni. Ad esempio, se il tuo compleanno è il 15 di maggio, avrai diritto all’assegno a partire dal 1° giugno, a patto di aver presentato la domanda in tempo.

La pensione di vecchiaia decorre sempre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compi 67 anni. Ad esempio, se il tuo compleanno è il 15 di maggio, avrai diritto all’assegno a partire dal 1° giugno, a patto di aver presentato la domanda in tempo. Cosa succede se non ho raggiunto i 20 anni di contributi? Se non hai 20 anni di contributi, non puoi accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria. Tuttavia, potresti rientrare in alcune deroghe (come le deroghe Amato) o dover attendere i 71 anni di età, momento in cui potrai accedere alla pensione con soli 5 anni di contribuzione effettiva.

Se non hai 20 anni di contributi, non puoi accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria. Tuttavia, potresti rientrare in alcune deroghe (come le deroghe Amato) o dover attendere i 71 anni di età, momento in cui potrai accedere alla pensione con soli 5 anni di contribuzione effettiva. Posso continuare a lavorare dopo aver ottenuto la pensione a 67 anni? Sì, la pensione di vecchiaia è pienamente cumulabile con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo. Non ci sono limiti o trattenute sull’assegno pensionistico se decidi di continuare la tua attività lavorativa dopo aver ottenuto la pensione.