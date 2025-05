Quanta creatina assumere al giorno per aumentare massa muscolare? Ecco le dosi ideali secondo la scienza

La creatina è uno degli integratori sportivi più studiati al mondo, apprezzata per la sua efficacia nel migliorare le prestazioni fisiche e aumentare la massa muscolare. Presente naturalmente nel nostro corpo, può essere assunta anche attraverso alimenti come carne e pesce, ma molti atleti e appassionati di fitness scelgono di integrarla per ottenere benefici più rapidi e tangibili.

Secondo l’International Society of Sports Nutrition (ISSN), la creatina è sicura, ben tollerata e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per migliorare la forza e la potenza muscolare.

Cos’è la creatina e come funziona

La creatina è una sostanza prodotta dal fegato, dai reni e dal pancreas, che viene immagazzinata nei muscoli sotto forma di fosfocreatina. Durante l’allenamento ad alta intensità, questa molecola rilascia energia sotto forma di ATP (adenosina trifosfato), migliorando la resistenza e le performance.

Il corpo ne produce circa 1 grammo al giorno, ma le esigenze sportive possono richiedere dosaggi più elevati per saturare i muscoli e ottenere effetti visibili più rapidamente.

Quanto creatina assumere: carico e mantenimento

L’approccio classico prevede due fasi:

Fase di carico

0,3 g per kg di peso corporeo al giorno , suddivisi in 4 dosi, per 5-7 giorni .

, suddivisi in 4 dosi, per . Ad esempio, una persona di 70 kg assumerà circa 21 g di creatina al giorno durante questa fase.

Fase di mantenimento

3-5 g al giorno come dose standard.

come dose standard. Per individui con massa muscolare superiore alla media, la dose può arrivare fino a 10 g al giorno.

Questa strategia è supportata da numerose ricerche pubblicate su Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Fattori che influenzano il dosaggio

Il fabbisogno di creatina può variare in base a:

Età

Sesso

Peso corporeo

Livello di attività fisica

Intensità degli allenamenti

Obiettivi (ipertrofia, performance, recupero)

Per piani personalizzati, è consigliabile rivolgersi a un medico dello sport o a un dietista specializzato.

Quando assumere la creatina: prima o dopo l’allenamento?

Non esiste un consenso definitivo, ma diversi studi suggeriscono che l’assunzione post-allenamento possa massimizzare l’assorbimento muscolare.

In particolare, l’assunzione con carboidrati o una combinazione di carboidrati e proteine aumenta la disponibilità di creatina nei tessuti, secondo l’ISSN.

Tipologie di creatina: quale scegliere?

La creatina monoidrato è la forma più studiata e consigliata, grazie alla sua alta biodisponibilità e comprovata efficacia. Altri tipi disponibili includono:

Creatina HCL (cloridrato)

Creatina etil estere (CEE)

Creatina citrato

Creatina piruvato

Creatina tamponata

Tuttavia, non ci sono prove significative che questi formati offrano vantaggi superiori alla monoidrato (fonte: Examine.com).

Benefici della creatina oltre la palestra

Numerosi studi stanno esplorando i potenziali benefici della creatina anche in ambito clinico. Tra gli effetti osservati:

Miglioramento del controllo glicemico e del metabolismo (utile per chi soffre di diabete)

Riduzione della perdita ossea in caso di osteoporosi

Supporto cognitivo negli anziani e in pazienti con Alzheimer o Parkinson

o Proprietà antiossidanti e protezione cardiovascolare

Migliore recupero post-esercizio e riduzione dell’infiammazione muscolare

Queste applicazioni sono in fase di studio e non sostituiscono trattamenti medici.

Effetti collaterali e sicurezza della creatina

La creatina è generalmente sicura se assunta nei dosaggi raccomandati. Possibili effetti lievi possono includere:

Crampi muscolari

Disturbi gastrici

Disidratazione (se non si beve a sufficienza)

Diversi miti sulla ritenzione idrica, danni renali o caduta dei capelli sono stati smentiti dalla letteratura scientifica (fonte: Mayo Clinic, Cleveland Clinic).

Secondo l’ISSN, dosi fino a 20 g al giorno per una settimana e 10 g al giorno per 16 settimane sono considerate sicure per la maggior parte delle persone.

Creatina e interazioni: cosa sapere

Alcune precauzioni:

Evita di combinare creatina con grandi quantità di caffeina , poiché può ridurne l’efficacia e causare disturbi gastrici.

, poiché può ridurne l’efficacia e causare disturbi gastrici. Se assumi FANS (come ibuprofene) o farmaci che influenzano la funzionalità renale, consulta un medico prima di iniziare l’integrazione.

Quando si vedono i risultati?

I benefici dell’integrazione di creatina si manifestano generalmente dopo 1-4 settimane, a seconda della fase di carico e della regolarità dell’assunzione. I segnali più evidenti:

Aumento della forza e della resistenza

Migliore capacità di recupero

Incremento della massa magra

Se non noti miglioramenti, potrebbe essere utile rivedere il dosaggio o il timing, in collaborazione con un professionista.

Conclusione: la creatina è un alleato per forza, muscoli e salute

La creatina è molto più di un semplice integratore da palestra: è una sostanza versatile, con un profilo di sicurezza elevato e benefici che spaziano dalla performance fisica alla salute cognitiva.

Scegli un prodotto di qualità (meglio se certificato da terze parti), segui i dosaggi consigliati e consulta un esperto prima di iniziare l’integrazione, soprattutto se assumi farmaci o hai condizioni mediche preesistenti.

