Schiena: Quanto è importante stare dritti e non piegarsi

Quante volte ci è stato ricordato da bambini di stare seduti/alzati dritti. Essere proattivi e proteggere la colonna vertebrale sono parti importanti della nostra salute generale. E la colonna vertebrale è abbastanza facile da proteggere, iniziando con la postura.

La “postura” è molto importante sia a casa che sul lavoro. La postura seduta e in piedi, così come la posizione durante il sonno, sono fondamentali per una buona salute della colonna vertebrale. Mantenere una colonna vertebrale neutra ridurrà lo sforzo biomeccanico e può aiutarti a evitare il mal di schiena.

La colonna vertebrale neutra è la posizione naturale della colonna vertebrale quando tutte le parti del corpo sono in buon allineamento.

In genere, quando la colonna vertebrale è in posizione neutra, appare come una “S” di lato e le curve naturali della colonna cervicale e lombare vengono mantenute.

La postura della schiena in piedi

Tieni la testa direttamente sopra le spalle (petto in fuori, testa all’indietro’). Stringere i muscoli addominali centrali. Metti i piedi leggermente divaricati, con un piede posizionato leggermente davanti all’altro e le ginocchia leggermente piegate (non bloccate).

Tutti i passaggi precedenti potrebbero non venire insieme in una volta. Ricordati di cambiare spesso posizione in piedi e cerca di diventare più consapevole della tua postura stando in piedi. All’inizio può sembrare strano, ma dopo un po’ ti sembrerà naturale.

La postura della schiena seduti

Per mantenere una buona ‘posizione seduta‘ alla scrivania, adottare una postazione di lavoro intuitiva regolando la sedia da ufficio e la posizione della scrivania in modo che la posizione di lavoro sia all’altezza del gomito.

Regola lo schermo del tuo computer in modo che sia esattamente all’altezza degli occhi – o esattamente dove sarebbe il tuo sguardo se ti siedi davanti al computer, chiudi gli occhi e poi li riapri – dov’è il tuo sguardo naturale? Regola lo schermo per incontrare quello sguardo.

Molte persone si siedono davanti alla sedia e finiscono per piegarsi in avanti per guardare lo schermo del computer. È meglio sedersi sulla sedia e utilizzare il supporto lombare della sedia per mantenere la testa e il collo eretti.

Fai delle pause per lo stretching e per camminare se stai seduto su una sedia da ufficio per lunghi periodi di tempo.

E’ importante sedersi con le ginocchia all’altezza dei fianchi.

Usa un piccolo asciugamano arrotolato o un supporto per la schiena posizionato tra la parte bassa della schiena e lo schienale del sedile per un maggiore comfort e supporto della curva naturale della parte bassa della schiena.

Si consiglia ai conducenti di sedersi a una distanza confortevole dal volante. Raggiungere aumenta la pressione sulla colonna lombare e può sollecitare il collo, la spalla e il polso, quindi sedersi troppo lontano può aggravare il mal di schiena. Tuttavia, sedersi troppo vicino può aumentare il rischio di lesioni dovute all’airbag dell’auto.

La postura della schiena durante il sonno

Se dormi sulla schiena, prova a posizionare un cuscino sotto le ginocchia per fornire il supporto lombare e la posizione neutrale della colonna vertebrale.

Allo stesso modo, se dormi su un fianco, posiziona quel cuscino tra le ginocchia per proteggere la parte bassa della schiena. Se devi dormire a pancia in giù (cosa non consigliata) metti un cuscino sotto lo stomaco.