Se vado al Sert mi ritirano la patente

Cos’è il Sert?

Il Sert (Servizio per le Tossicodipendenze) è una struttura del Servizio Sanitario Nazionale che si occupa di fornire supporto, diagnosi, trattamento e riabilitazione alle persone con problemi di tossicodipendenza o alcolismo. L’accesso al Sert può essere volontario o su richiesta di terzi, come familiari o datori di lavoro, ma è sempre soggetto a consenso del paziente.

Ritiro o Sospensione della Patente: Quando Può Accadere?

La normativa italiana, in particolare il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), prevede che per ottenere o mantenere la patente di guida, un conducente debba soddisfare determinati requisiti psico-fisici. Tra questi vi è l’assenza di condizioni che compromettano la capacità di guida, come dipendenze da sostanze stupefacenti o abuso di alcol.

In presenza di una condizione di tossicodipendenza accertata, il medico del Sert ha l’obbligo di segnalarlo alla Commissione Medica Locale (CML), incaricata di valutare l’idoneità alla guida. Questa valutazione può comportare:

Sospensione della patente , in attesa di ulteriori accertamenti o cure.

, in attesa di ulteriori accertamenti o cure. Revoca della patente , nei casi più gravi.

, nei casi più gravi. Rinnovo periodico subordinato a controlli medici regolari, se il soggetto è considerato idoneo con riserva.

Procedure di Segnalazione

Secondo la normativa, le segnalazioni da parte del Sert avvengono solo in presenza di condizioni che mettono a rischio la sicurezza stradale. La visita al Sert, di per sé, non comporta automaticamente il ritiro della patente. Tuttavia, l’accertamento di una condizione di tossicodipendenza o abuso di alcol potrebbe avviare un iter di verifica.

Valutazione della Idoneità alla Guida

La Commissione Medica Locale, una volta ricevuta la segnalazione, può richiedere al conducente di sottoporsi a:

Accertamenti medici e tossicologici. Colloqui psichiatrici o psicologici, per valutare l’eventuale impatto sulla guida. Visite periodiche, se si decide per un’idoneità condizionata.

Il mancato superamento di tali accertamenti può portare alla sospensione o alla revoca della patente.

Normativa di Riferimento

Art. 119 del Codice della Strada : Stabilisce i requisiti psico-fisici per la guida.

: Stabilisce i requisiti psico-fisici per la guida. Art. 186 e 187 del Codice della Strada : Disciplinano, rispettivamente, la guida sotto l’influenza di alcol e di sostanze stupefacenti.

: Disciplinano, rispettivamente, la guida sotto l’influenza di alcol e di sostanze stupefacenti. Legge 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati) : Regola le attività di prevenzione e controllo relative all’abuso di alcol.

: Regola le attività di prevenzione e controllo relative all’abuso di alcol. Codice Civile e Codice Penale: Possono entrare in gioco in caso di incidente stradale causato dall’uso di sostanze.

Come Comportarsi

Se sei iscritto al Sert o stai per accedervi, tieni presente che:

La tua privacy è tutelata, ma il Sert ha l’obbligo di segnalare condizioni di tossicodipendenza accertata. È possibile richiedere informazioni o supporto legale per chiarire la tua situazione specifica. In caso di revoca o sospensione della patente, puoi presentare ricorso entro i termini previsti.

Conclusione

La partecipazione a programmi del Sert non comporta automaticamente il ritiro della patente, ma accertamenti che dimostrino un’incompatibilità con la guida possono portare a provvedimenti da parte delle autorità competenti. È importante mantenere un dialogo trasparente con il Sert e, se necessario, affidarsi a un avvocato per tutelare i propri diritti.