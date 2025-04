Seth Rogen critica la Silicon Valley per il sostegno a Trump: il discorso tagliato dalla cerimonia del Breakthrough Prize

Durante la cerimonia del prestigioso Breakthrough Prize a Santa Monica, l’attore Seth Rogen ha lanciato un’accusa pungente contro il sostegno fornito da alcune figure di spicco della Silicon Valley a Donald Trump, ma le sue parole non sono state trasmesse nella versione ufficiale dell’evento pubblicata su YouTube.

L’evento, che celebra ogni anno scienziati di fama internazionale e li definisce “eroi della società”, ha visto Rogen salire sul palco insieme all’attore Edward Norton. Tuttavia, le dichiarazioni più critiche di Rogen – in cui non ha nominato esplicitamente l’ex presidente, ma ha chiaramente fatto riferimento al suo impatto negativo sulla scienza americana – sono state tagliate dalla registrazione finale, come riportato in anteprima dall’Hollywood Reporter.

Le parole tagliate di Rogen: “320 milioni di dollari possono distruggere la scienza”

Durante il suo intervento, Rogen ha commentato con sarcasmo:

“È sorprendente che alcuni presenti in questa stanza abbiano sostenuto l’elezione di un uomo che, la scorsa settimana, ha distrutto da solo tutta la scienza americana.”

Ha poi aggiunto:

“È incredibile quanta buona scienza si possa distruggere con 320 milioni di dollari e RFK Jr., e in tempi rapidissimi.”

Il riferimento a Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario della Salute e dei Servizi Umani, sottolineava le preoccupazioni di Rogen riguardo all’influenza politica sulla comunità scientifica.

I protagonisti della serata e il silenzio dell’organizzazione

Tra i nomi elogiati da Edward Norton sul palco c’erano Mark Zuckerberg (Meta), Sergey Brin (Google) e Yuri Milner, co-fondatori e finanziatori del premio. Il loro contributo economico ha reso possibile la cerimonia, ma, secondo Rogen, alcune di queste figure avrebbero sostenuto politicamente Trump, generando una contraddizione rispetto alla missione dell’evento.

Il Breakthrough Prize si definisce una “organizzazione globale e apolitica”, impegnata a ispirare la prossima generazione di scienziati. Tuttavia, la decisione di rimuovere dal montaggio finale il discorso di Rogen ha sollevato dubbi sull’effettiva neutralità dell’evento.

Ad oggi, nessun portavoce del Breakthrough Prize ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla censura del discorso.