Dazi di Trump: Cosa Sono e Come Ci Riguardano in Parole Semplici

I dazi di Trump sono stati tasse imposte su beni stranieri con l’intenzione di proteggere l’economia americana e costringere gli altri Paesi a fare concessioni. Ma hanno anche causato aumenti di prezzi , tensioni diplomatiche e ritorsioni commerciali . Capire i dazi è importante per comprendere come le scelte politiche possono influenzare non solo i mercati globali, ma anche le tasche dei cittadini comuni.

Il presidente Joe Biden ha mantenuto molti dei dazi di Trump, ma ha cercato di riorganizzare la politica commerciale in chiave più multilaterale , cercando alleanze con l’UE e altri partner per contrastare insieme le pratiche sleali della Cina. Tuttavia, con la rielezione di Donald Trump , molti dazi sono ancora attivi nel 2025 .

Secondo un’analisi pubblicata da Peterson Institute for International Economics , le tariffe hanno avuto un impatto negativo sul PIL statunitense, stimando una perdita netta per l’economia americana a causa del calo del commercio e dell’aumento dei costi ( piie.com ).

Ritorsioni commerciali : Paesi come la Cina hanno risposto con dazi sui prodotti americani, colpendo settori come la soia, creando forti tensioni con gli agricoltori USA ( Brookings Institution ).

Aumento dei prezzi per i consumatori e le aziende USA, che hanno dovuto pagare di più per materie prime e prodotti importati.

Vantaggi per alcune industrie americane, come l’acciaio e l’agricoltura, che hanno visto una protezione temporanea dalla concorrenza.

Secondo l’ Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) , i dazi erano volti a contrastare pratiche commerciali scorrette della Cina, come il furto di proprietà intellettuale e le sovvenzioni statali alle imprese ( USTR.gov ).

