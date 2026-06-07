Controllare il conto corrente e trovare decine di micro-prelievi mensili per app che dovrebbero proteggerci è la nuova realtà digitale. La frammentazione della sicurezza informatica ha creato una vera e propria “ansia da abbonamento”, dove l’utente si ritrova a pagare separatamente per servizi che spesso si sovrappongono.

La trappola dei micro-pagamenti nella cybersicurezza

Fino a qualche anno fa, la spesa per la sicurezza informatica si riduceva al rinnovo annuale dell’antivirus sul PC di casa. Oggi, lo scenario è radicalmente cambiato. Un utente consapevole ed estremamente attento si ritrova a pagare circa 10-12 euro al mese per una VPN premium, altri 3-4 euro al mese per un gestore di password sicuro, a cui si aggiungono i costi per l’antivirus tradizionale e i servizi di monitoraggio dei dati personali nel Dark Web.

Il risultato è un esborso complessivo che può oscillare facilmente tra i 200 e i 400 euro all’anno per una singola persona. Questa frammentazione non è solo un problema economico, ma si traduce in un caos gestionale sul telefono e sul computer: estensioni del browser che rallentano la navigazione, notifiche continue che spingono all’aggiornamento e credenziali diverse da ricordare.

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Cosa è confermato: l’efficacia delle suite “all-in-one”

Per uscire da questo labirinto di spese, il mercato sta premiando i pacchetti unificati. Piattaforme storiche come Bitdefender propongono soluzioni uniche, come la suite Premium Security, progettate per eliminare i singoli abbonamenti ridondanti. Con un unico canone (che varia dagli 80 euro all’anno per i piani individuali fino ai 100 euro per i piani familiari multi-dispositivo), l’utente sblocca l’antivirus pluripremiato nei test indipendenti AV-TEST, una VPN senza limiti di traffico basata sul protocollo WireGuard e un password manager crittografato che si sincronizza tra Android, iOS, Windows e Mac.

A questo nucleo si aggiungono strumenti predittivi diventati indispensabili nel contesto attuale. Tra questi spiccano il Digital Identity Protection per capire se i propri dati sono finiti nei mercati neri del web e lo Scam Alert, un filtro in tempo reale contro gli SMS di phishing che tentano di svuotare i conti correnti bancari.

Cosa cambia per gli utenti italiani nel 2026

In Italia, la cultura della sicurezza digitale è spesso passata in secondo piano, salvo poi trasformarsi in emergenza quando si subisce una truffa legata all’home banking. Le campagne di phishing tramite SMS (smishing) e i finti messaggi dei corrieri espresso sono diventati piaghe quotidiane nel nostro Paese. Dover configurare e pagare tre o quattro applicazioni diverse scoraggia l’utente medio, che finisce per disattivare le protezioni o dimenticare i rinnovi, restando vulnerabile.

La svolta verso i pacchetti integrati permette anche alle famiglie italiane meno digitalizzate di proteggere tutti i dispositivi di casa (fino a 25 nel piano Family) con un solo account. Questo azzera la cosiddetta “tassa familiare”, ovvero la necessità di acquistare licenze separate per lo smartphone dei figli, il tablet dei genitori e il computer usato per lo smart working. Centralizzare la difesa della propria vita digitale non è più un pigro compromesso, ma una scelta strategica per proteggere il portafogli e i dati personali in un colpo solo.

I dettagli commerciali sulla suite Bitdefender Premium Security (prezzi indicativi di 79.99$ individuali e 99.99$ familiari, inclusione di VPN WireGuard illimitata, password manager e parental control), l’analisi dei costi accumulati dei singoli software e i dati dei laboratori AV-TEST.