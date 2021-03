Telegram: Chat vocali con ascolto senza limite di utenti

In stile Clubhouse, la app di messaggistica Telegram introduce le chat vocali senza limiti

L’applicazione di messaggistica di Telegram ha introdotto le funzioni delle chat vocali, implementate nei suoi canali, che non hanno limiti al numero di ascoltatori, e che li rendono più simili alle stanze pubbliche in stile Clubhouse.

Le chat vocali sono presenti in Telegram da dicembre, e ora l’applicazione consente agli amministratori di aggiungere uno di questi elementi ai canali e ai gruppi pubblici della piattaforma, come annunciato in un comunicato Telegram .

Allo stesso modo, Telegram ha iniziato a consentire nel suo ultimo aggiornamento che gli utenti registrino l’audio delle chat vocali, in modo che le persone che non le hanno ascoltate dal vivo possano ascoltarle, cosa che Clubhouse non consente, un servizio in cui il contenuto trasmesso non può essere immagazzinato.

Nelle chat in cui i partecipanti sono disattivati, l’applicazione ha introdotto la nuova funzione di alzare la mano, per chiedere agli amministratori di parlare , in modo che possano lasciarli parlare.

Il sistema per partecipare alle chat vocali è stato ridisegnato e gli amministratori possono ora condividere i collegamenti degli altoparlanti e degli ascoltatori con altre persone, mentre gli utenti ora hanno la possibilità di apparire nelle chat con il proprio account personale o con uno dei loro canali.

Le chat vocali hanno iniziato a mostrare anche testo bio per ogni account, così come titoli opzionali che aiutano gli utenti a vedere gli argomenti delle conversazioni prima di unirsi a loro.

Inoltre, Telegram ha iniziato a riprendere la riproduzione di lunghi messaggi vocali nel punto in cui l’utente aveva interrotto l’ultima volta, mentre gli utenti Android si uniranno a quelli di iOS e potranno già configurare quale azione eseguire quando si fa scorrere una chat vocale a sinistra ( tra archivio, blocco, silenziamento, eliminazione o contrassegno come letto).