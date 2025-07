Threads lancia i Messaggi Diretti per tutti: più privacy, engagement e controllo nelle conversazioni

Dopo settimane di test limitati, Meta ha ufficialmente rilasciato i DM (messaggi diretti) di Threads a livello globale, introducendo una casella di posta dedicata per tutti gli utenti. La nuova funzione, accessibile dalla barra in basso nell’app, segna un’importante evoluzione per la piattaforma e la rende sempre più simile a X (ex Twitter), offrendo spazi di dialogo più personali e sicuri.

“La messaggistica è una delle funzionalità più richieste,” ha dichiarato il team di Threads. “Ora puoi continuare le conversazioni in privato e rafforzare le connessioni.“

Più privacy, meno spam: DM solo tra follower verificati

Per garantire un’esperienza sicura fin dall’inizio, i DM saranno disponibili solo tra follower di Threads o follower reciproci su Instagram con età superiore ai 18 anni. Meta ha sottolineato che l’infrastruttura di sicurezza e i controlli della privacy seguiranno gli stessi standard rigidi già applicati sulle sue altre piattaforme, come Messenger e WhatsApp.

Caratteristiche principali dei nuovi messaggi Threads

Casella inbox dedicata a Threads , distinta da quella di Instagram

, distinta da quella di Instagram DM disponibili tra follower e follower reciproci (IG/Threads)

Protezioni per età e privacy già attive

Cartella “ Richieste di messaggi ” per filtrare spam e mittenti sconosciuti

” per filtrare spam e mittenti sconosciuti In arrivo: filtri per inbox e messaggi di gruppo

Perché ora? Threads segue la tendenza verso le interazioni private

Secondo un’analisi di Pew Research, la maggior parte degli utenti social preferisce oggi conversazioni private a post pubblici, spesso a causa dell’aumento di critiche e controversie nei commenti. Meta intercetta questo trend e punta a valorizzare le relazioni dirette, offrendo un canale più intimo e meno rumoroso.

Threads si separa da Instagram: primi segnali di indipendenza

L’introduzione di una casella DM autonoma segna un passo verso l’indipendenza funzionale di Threads rispetto a Instagram. Fino ad oggi, l’app era vista principalmente come un’estensione testuale di Instagram, ma con questa novità Threads si configura come una piattaforma con identità propria, pronta a giocare un ruolo più forte nel social media landscape.

Alcuni analisti, come quelli di TechCrunch, ipotizzano che Meta stia preparando Threads per diventare una piattaforma autonoma anche dal punto di vista manageriale – magari con un futuro CEO dedicato?

Il progetto di fusione della messaggistica è ancora in pausa

Curiosamente, questo aggiornamento arriva mentre Meta tace sul suo ambizioso piano di unificare i suoi servizi di messaggistica (Messenger, WhatsApp, IG Direct) in un’unica infrastruttura. Alcuni esperti ritengono che lo stallo sia dovuto alla causa in corso con la FTC statunitense, che spinge per lo spacchettamento di WhatsApp e Instagram da Meta. La creazione di un sistema integrato renderebbe tale separazione molto più difficile, rafforzando la posizione di Meta.

Perché i DM di Threads contano davvero per il futuro dei social

Con il crescente focus su interazioni di qualità, privacy e controllo, la mossa di Meta posiziona Threads in una fascia strategica tra X, Telegram e Instagram. I DM non solo incentivano l’engagement privato, ma rappresentano anche un’opportunità per le aziende e i creator che vogliono comunicare con i follower senza il rumore dei feed pubblici.