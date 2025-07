Tirocinio assistente sociale: cosa si fa davvero?

Hai mai provato a spiegare a qualcuno che stai facendo il tirocinio come assistente sociale e ti sei trovato davanti solo sguardi vuoti o sorrisi di circostanza? Tipo: “Ah, bello! Aiuti le persone, no?”. Sì, anche. Ma se stai per iniziare questo percorso, o sei nel pieno delle ore da macinare tra uffici, supervisori e relazioni da scrivere… sai bene che la faccenda è un po’ più complicata.

Il tirocinio da assistente sociale è una di quelle esperienze che non si spiegano bene finché non le vivi. Non è un compito in classe, non è neppure una semplice osservazione. È più come entrare in punta di piedi in un mondo che non è ancora tuo, ma che ti chiama. Ecco cosa si fa – sul serio.

Non è solo una formalità: è il banco di prova

Partiamo da qui: il tirocinio non è un riempitivo universitario. Non è solo un numero di ore da completare perché altrimenti niente laurea. È una palestra, ma non di quelle con i pesi e i tapis roulant. Una palestra emotiva, relazionale, a volte mentale – dove ti alleni a stare nei contesti reali.

Tra i 200 e i 600 crediti formativi universitari (a seconda che tu sia alla triennale o alla magistrale), il tirocinio è il momento in cui metti le mani – e il cuore – dentro la professione. Non solo ti alleni a fare, ma soprattutto ad essere. Essere lì, presente. Anche quando ti senti spaesato. Anche quando non capisci tutto.

Allora, cosa si fa davvero?

Domanda legittima. Risposta: dipende. Ma proviamo a dare qualche punto fermo.

Nel concreto, durante il tirocinio potresti fare cose tipo:

Osservare colloqui tra l’assistente sociale e gli utenti (spoiler: non sono mai come te li immagini)

Partecipare alle riunioni d’équipe (spesso caotiche, ma rivelatrici)

Scrivere relazioni, verbali, appunti di caso (sì, anche tu)

Affiancare il tutor nelle uscite sul territorio (incontri con famiglie, sopralluoghi, incontri interistituzionali)

Scoprire il valore delle reti – e non quelle Wi-Fi, ma quelle sociali, istituzionali, umane

E poi c’è tutto il resto: il dietro le quinte. I silenzi nei corridoi, le telefonate interrotte da emergenze, le risate amare durante la pausa caffè. Il tirocinio è anche questo: assorbire un clima, cogliere le sfumature. Non tutto si insegna, e infatti molto si capisce… solo standoci dentro.

Quello che nessuno ti dice (ma che conta tantissimo)

Sai cosa? Nessuno ti prepara davvero a quella sensazione di sentirti “di troppo”. All’inizio ti sembrerà di disturbare, anche quando stai solo prendendo appunti in un angolo. Ti sentirai a tratti invisibile, poi super-esposto, poi di nuovo invisibile.

Eppure, quella confusione è parte del processo. È normale sentirsi spaesati. Nessuno si aspetta che tu abbia già le risposte. Anzi – il vero punto è imparare a farti le domande giuste.

E sì, ci saranno momenti in cui ti sentirai inutile. Ma è proprio lì che si cresce: imparando a tollerare la frustrazione, il non sapere, l’attesa.

Le vere competenze che sviluppi (senza accorgertene)

Pensavi fosse solo una questione di sapere cosa fare? In realtà, il tirocinio ti insegna soprattutto come stare.

Tra le abilità che inizierai a coltivare (senza neppure rendertene conto):

L’ascolto attivo – quello vero, che richiede attenzione, rispetto e presenza

– quello vero, che richiede attenzione, rispetto e presenza La comunicazione empatica , che non è “essere gentili”, ma sapere come dire le cose giuste al momento giusto

, che non è “essere gentili”, ma sapere come dire le cose giuste al momento giusto La gestione del silenzio – e fidati, non tutti i silenzi sono uguali

– e fidati, non tutti i silenzi sono uguali Il pensiero critico , perché non esiste un solo modo giusto di intervenire

, perché non esiste un solo modo giusto di intervenire L’autoconsapevolezza, che ti farà dire (forse per la prima volta): “Ok, qui ho sbagliato. Ma ora so perché.”

Cosa non è il tirocinio

Importante tanto quanto sapere cosa si fa, è chiarire cosa non aspettarsi. Il tirocinio non è:

Una missione salvifica. Non sei lì per “aggiustare” nessuno.

Un test per vedere se riesci a fare tutto da solo. Anzi: chiedere è una competenza.

Una farsa. Anche se a volte ti sembra di non servire a nulla, ogni cosa che osservi – anche le più noiose – ti costruisce.

E non sei lì per fare fotocopie. Ma se ti capita, non pensare che sia tempo perso: a volte, in quei dieci minuti vicino alla stampante, senti conversazioni che ti aprono il mondo.

Qualche consiglio spassionato da chi ci è passato

Senza fare i guru, ti lasciamo con alcune dritte che potrebbero salvarti in quei giorni storti:

Prendi appunti. Sempre. Anche quando ti sembra di non capire nulla. Rileggendoli, tutto avrà più senso.

Anche quando ti sembra di non capire nulla. Rileggendoli, tutto avrà più senso. Fai domande. Anche quelle che ti sembrano “stupide”. Sono spesso le migliori.

Anche quelle che ti sembrano “stupide”. Sono spesso le migliori. Non giudicare troppo in fretta. Né te stessə, né il contesto. Alcune cose si comprendono solo dopo settimane.

Né te stessə, né il contesto. Alcune cose si comprendono solo dopo settimane. Stacca quando serve. Non portarti sempre a casa le storie degli altri. Serve spazio per elaborare.

Non portarti sempre a casa le storie degli altri. Serve spazio per elaborare. Ricordati perché sei lì. Non perdere il tuo perché. Lo avrai chiaro solo a tratti, ma tienilo vivo.

In conclusione: un inizio, non una fine

Il tirocinio da assistente sociale non è un test, ma un inizio. Una soglia da attraversare, con rispetto e curiosità. Ti mette alla prova, certo. Ma soprattutto ti offre uno specchio: per capire chi sei, come stai nei contesti, e se questa professione è quella giusta per te.

A volte uscirai stanco, altre sollevato. Ogni tanto arrabbiato, forse persino deluso. Ma va bene così. È tutto parte del mestiere. E, a ben vedere, anche della vita.