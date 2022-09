Ucraina chiede 300 miliardi per i danni della guerra

L’Ucraina colloca l’importo di danni dovuti al conflitto, che chiederà alla Russia, pari ad un importo di 300 miliardi di dollari.

L’ Ucraina ha stabilito la cifra di 300 miliardi di dollari in risarcimento per i danni di guerra dalla Russia, ha affermato il ministro della Giustizia ucraino Denis Maliuska.

Come riportato dall’agenzia APE-MPE, Kiev vuole che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvi una decisione che consentirà la creazione di un meccanismo internazionale per richiedere i risarcimenti di guerra, ha affermato Maliuska in un’intervista ai media del gruppo Funke.

Sebbene si stimi che il valore del danno alle infrastrutture dell’Ucraina dovuto all’invasione dell’esercito russo sia molto superiore all’importo citato dal ministro della giustizia ucraino, la cifra di 300 miliardi di dollari è il totale delle risorse della banca centrale russa.

Gli stati del G7 si sono impegnati nell’ambito delle sanzioni occidentali contro Mosca dopo l’invasione del 24 febbraio.

Oltre a chiedere fondi statali russi congelati, Maliuska ha affermato che Kiev cercherà di consegnare fondi congelati e beni congelati all’estero di società statali russe e oligarchi russi.