Un integratore per migliorare la salute dei tuoi occhi

Gli integratori possono essere molto utili per la salute dei nostri occhi.

Gli Omega-3 hanno benefici consolidati per la salute del cuore: aiutano a migliorare la circolazione, a regolare la pressione sanguigna, a supportare la funzione vascolare e offrono altre azioni cardioprotettive.

Ma gli omega-3 hanno un ruolo importante da svolgere verso i nostri occhi, nell’acuità visiva, nella salute della retina e maculare e nel funzionamento generale.

Gli omega-3 sono vitali per il normale sviluppo del sistema nervoso centrale dei bambini (compresi occhi e vista), sia prima che dopo la nascita.

L’acido docosaesaenoico (DHA) è particolarmente diffuso nel sistema nervoso centrale. In effetti, è il grasso più abbondante sia nel cervello che nella retina (che costituiscono rispettivamente il 97% e il 93% del contenuto totale di omega-3) e ha diversi ruoli chiave sia nella funzione cognitiva che visiva.

L’accumulo di DHA nel cervello inizia nell’utero durante la seconda metà della gestazione e rimane cruciale per lo sviluppo neurologico durante i primi due anni di vita. Questo, ovviamente, presuppone che il grasso omega-3 DHA sia disponibile nell’utero attraverso gli input nutrizionali della madre.

I bambini non possono sintetizzare quantità significative di grassi omega-3 dagli acidi grassi omega-6. Entrambi i tipi di grassi sono quindi fondamentali da ottenere dal latte materno o dal latte artificiale fortificato. Queste sane assunzioni di grassi sono vitali, poiché la vista normale e ottimale e lo sviluppo cerebrale nei bambini dipendono da livelli sufficienti di DHA.

In una meta-analisi pubblicata su The Journal of Nutrition, è stato dimostrato che l’integrazione di omega-3 migliora l’acuità visiva nei neonati prematuri e nati a termine, indicando che gli integratori di omega-3 (soprattutto quelli con porzioni di DHA) possono essere un potente e modo efficace per supportare lo sviluppo della vista durante le varie fasi dell’infanzia.

L’evidenza mostra che gli omega-3 sono un nutriente importante per lo sviluppo non solo nello sviluppo fetale e infantile, ma anche durante l’infanzia.

Sebbene il DHA e altri omega-3 siano vitali per il normale sviluppo all’inizio della vita, la loro importanza non finisce qui. Si scopre che il DHA è essenziale per una trasduzione visiva ottimale (cioè la conversione della luce in segnali elettrici in modo che il cervello possa interpretare ciò che gli occhi vedono) e per funzionare in tutte le fasi della vita.

La più alta concentrazione di DHA nel corpo si trova nella retina, infatti, il DHA è un importante lipide strutturale che forma le membrane del segmento esterno delle cellule dei fotorecettori retinici. Grazie al DHA, la natura fluida della membrana lipidica consente una risposta più rapida alla stimolazione e supporta una sensazione visiva ottimale. In poche parole, DHA ci aiuta a vedere chiaramente.

Oltre alla funzione retinica, il DHA ha anche azioni neuroprotettive che supportano la salute generale della retina. In quanto nutriente fisiologicamente essenziale sia per il cervello che per la retina, il DHA è un importante omega-3 per ottenere abbastanza per promuovere la salute ottimale degli occhi in tutte le fasi della vita. vita.

fonte@Mundiaro