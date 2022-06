Unione Europea fa volare il prezzo del petrolio dopo il divieto russo

I prezzi del petrolio continuano a salire, dopo che l’Unione Europea ha accettato un divieto parziale del petrolio russo e la decisione della Cina di revocare alcune restrizioni imposte per contenere il coronavirus.

I future sul greggio Brent di luglio, sono aumentati di oltre 2,31 dollari, o dell’1,9 per cento, a 123,98 dollari al barile, dopo essere saliti in precedenza a 124,10 dollari al barile, il massimo dal 9 marzo.

I future sul greggio US West Texas Intermediate sono aumentati di $ 4,27 a $ 119,34 al barile, in rialzo per la quarta sessione consecutiva, in rialzo del 3,7 percento rispetto al prezzo di chiusura di venerdì e registrando il livello più alto dal 9 marzo. Lunedì era un giorno festivo negli Stati Uniti.

I due contratti dovrebbero terminare maggio in rialzo per il sesto mese consecutivo.

I leader dell’Unione Europea hanno concordato in linea di principio di ridurre del 90% le importazioni di petrolio dalla Russia entro la fine del 2022, la punizione più severa mai imposta dall’Unione Europea a Mosca dalla sua invasione dell’Ucraina tre mesi fa.

Le importazioni di petrolio tramite oleodotti dalla Russia in concessione all’Ungheria sono esentate dall’embargo.

I prezzi del petrolio sono stati supportati anche dalla decisione di Shanghai di porre fine a una chiusura di due mesi a causa della diffusione della malattia Covid-19, consentendo alla stragrande maggioranza dei residenti della grande città di lasciare le proprie case e guidare le proprie auto, a partire da domani, mercoledì.

Per quanto riguarda la produzione, l’alleanza OPEC + dovrebbe attenersi a un aumento limitato della produzione a luglio di 432.000 barili al giorno, secondo sei fonti dell’alleanza, ignorando le richieste dell’Occidente di aumentare la produzione a un ritmo più rapido al fine di contenere i prezzi.

fonte@Albayan.ae