Le 3 Fasi Cruciali del Processo di Valutazione del Rischio (Secondo ISO 31000)

La valutazione del rischio (in inglese risk assessment) è una componente cardine del più ampio processo di gestione del rischio (risk management). Essa fornisce le basi per prendere decisioni informate su come trattare i rischi identificati e allocare le risorse in modo efficace. La norma internazionale ISO 31000 “Risk management – Guidelines” definisce la valutazione del rischio come il processo complessivo di identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio (risk evaluation). Comprendere queste tre fasi interconnesse è essenziale per qualsiasi organizzazione che miri a gestire proattivamente le incertezze.

Fase 1: Identificazione del Rischio (Risk Identification)

L’obiettivo primario di questa fase è individuare, riconoscere e descrivere i rischi che potrebbero aiutare o, più comunemente, impedire a un’organizzazione di raggiungere i propri obiettivi. Si tratta di rispondere a domande fondamentali: “Cosa potrebbe accadere? Dove e quando? Come e perché?”

Metodologie Comuni: Brainstorming e workshop con esperti e stakeholder. Checklist basate su esperienze passate o standard di settore. Analisi di dati storici e incidenti passati. Interviste e pareri di esperti. Analisi di scenari (es. What-if analysis). Tecniche strutturate come SWOT analysis (per rischi strategici) o HAZOP (Hazard and Operability Studies) per rischi operativi.

Output Atteso: Un elenco documentato dei rischi, spesso formalizzato in un registro dei rischi (risk register). Questo registro descrive ogni rischio, le sue potenziali cause, le aree impattate e le possibili conseguenze.

Come sottolinea la norma ISO 31000, l’identificazione del rischio dovrebbe essere sistematica e considerare tutti gli aspetti rilevanti dell’attività o del progetto. (Fonte: ISO – ISO 31000 Risk Management).

Fase 2: Analisi del Rischio (Risk Analysis)

Una volta identificati i rischi, la fase successiva consiste nell’analizzarli per comprenderne la natura, le caratteristiche e il livello. L’analisi del rischio implica la considerazione delle cause e delle fonti di rischio, delle loro conseguenze positive o negative e della probabilità che tali conseguenze si verifichino.

Obiettivo Principale: Determinare la probabilità (likelihood) di accadimento di ciascun rischio identificato e la magnitudo (impact o consequence) delle sue potenziali conseguenze. Si valutano anche i controlli esistenti e la loro efficacia.

Metodologie Comuni: Analisi Qualitativa: Utilizza scale descrittive (es. Alto, Medio, Basso) per probabilità e impatto, spesso visualizzate tramite matrici di rischio. Analisi Semi-Quantitativa: Assegna valori numerici a scale descrittive, permettendo una classificazione più granulare. Analisi Quantitativa: Utilizza dati numerici e modelli statistici (es. analisi Monte Carlo, alberi decisionali, Failure Mode and Effects Analysis – FMEA quantitativa) per stimare probabilità e impatti in termini monetari o altre unità di misura.

Output Atteso: Una stima del livello di ciascun rischio (spesso espresso come combinazione di probabilità e impatto), una migliore comprensione delle interdipendenze tra i rischi e l’efficacia dei controlli attuali. Questi risultati aggiornano il registro dei rischi.

L’analisi del rischio, secondo l’ISO 31000, può variare in dettaglio a seconda del rischio, delle informazioni disponibili e delle necessità decisionali dell’organizzazione.

Fase 3: Ponderazione del Rischio (Risk Evaluation)

La ponderazione del rischio è la fase in cui si confrontano i risultati dell’analisi del rischio con i criteri di rischio precedentemente stabiliti dall’organizzazione. Questi criteri riflettono gli obiettivi dell’organizzazione, il suo contesto e la sua propensione al rischio (risk appetite).

Obiettivo Principale: Prendere decisioni sulla significatività dei rischi e sulla necessità di un loro trattamento. Si tratta di stabilire quali rischi richiedono un intervento e quali possono essere accettati o tollerati. Questa fase aiuta anche a prioritizzare i rischi per il trattamento.

Metodologie Comuni: Confronto dei livelli di rischio stimati (dall'analisi) con i criteri di rischio definiti (es. livelli di tolleranza, soglie di accettabilità). Utilizzo di matrici di priorità basate su probabilità/impatto o altri fattori (es. urgenza, controllabilità). Considerazioni costo-beneficio per il potenziale trattamento.

Output Atteso: Un elenco prioritizzato dei rischi che necessitano di un trattamento, insieme a una documentazione dei rischi che sono stati considerati accettabili o tollerabili e non richiedono ulteriori azioni al momento. Queste decisioni sono cruciali per la successiva fase di “Trattamento del Rischio” nel più ampio processo di gestione.

L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA), pur focalizzandosi sui rischi lavorativi, ribadisce l’importanza di questa fase decisionale per determinare le azioni preventive da intraprendere. (Fonte: EU-OSHA – Risk Assessment – Nota: il link fornisce un contesto generale sulla valutazione dei rischi, con enfasi sul luogo di lavoro).

L’Importanza di un Processo Strutturato e Iterativo

Seguire queste tre fasi in modo strutturato assicura che la valutazione del rischio sia completa, coerente e utile. È importante ricordare che la valutazione del rischio non è un’attività una tantum, ma un processo iterativo. I rischi possono cambiare, possono emergere nuove informazioni e il contesto organizzativo può evolvere, rendendo necessarie rivalutazioni periodiche.

Conclusione

L’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio sono le tre colonne portanti di una solida valutazione del rischio. Questo processo, guidato da standard come l’ISO 31000, consente alle organizzazioni di comprendere meglio le incertezze che affrontano e di prendere decisioni più consapevoli e strategiche. Una valutazione del rischio ben eseguita è il fondamento per un’efficace gestione del rischio e, in ultima analisi, per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi in modo sostenibile.