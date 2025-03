Visita fiscale: cosa succede se non sento il campanello?

La visita fiscale è uno strumento utilizzato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore assente dal lavoro. Ma cosa succede se il medico incaricato si presenta a casa e il lavoratore non sente il campanello? Questo scenario, più comune di quanto si pensi, può avere conseguenze significative. Vediamo nel dettaglio come funziona la visita fiscale, cosa prevede la normativa e quali sono i possibili rimedi in caso di mancata apertura della porta.

Cos’è la visita fiscale

La visita fiscale è una visita medica domiciliare disposta dall’INPS o dal datore di lavoro (pubblico o privato) per verificare lo stato di salute del dipendente in malattia. Può avvenire in qualsiasi giorno della settimana, compresi sabati, domeniche e festivi.

I lavoratori sono obbligati a rendersi reperibili presso il domicilio dichiarato durante le fasce orarie di reperibilità stabilite dalla normativa:

Dipendenti pubblici : dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 Dipendenti privati: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

Se il lavoratore non sente il campanello: è assente ingiustificato?

Una delle domande più frequenti riguarda la mancata risposta al citofono o al campanello. Se il medico fiscale suona alla porta e il lavoratore non apre, anche per motivi apparentemente validi (come non aver sentito il campanello), l’assenza può essere considerata ingiustificata.

Infatti, secondo la prassi dell’INPS, il medico redige un verbale con l’esito della visita. In caso di irreperibilità, viene registrato l’esito negativo, e tale circostanza può portare alla perdita del trattamento economico di malattia.

Mancato suono del campanello o guasto: conta come giustificazione?

La normativa non prevede eccezioni automatiche per problemi tecnici come:

Campanello non funzionante

Citofono guasto

Porta non sentita per rumori, uso di cuffie, ecc.

In questi casi, spetta al lavoratore dimostrare di non aver potuto sentire la visita per motivi non imputabili alla propria volontà. Tuttavia, questa giustificazione non è sempre sufficiente, a meno che non supportata da prove concrete, come:

Relazione tecnica sul malfunzionamento del campanello

Testimonianze

Segnalazioni all’amministratore di condominio o ad altri soggetti terzi

Cosa fare se si è assenti alla visita fiscale

Se si è stati assenti alla visita per motivi validi, è possibile:

Presentare una giustificazione scritta all’INPS e al datore di lavoro, allegando ogni documento utile a dimostrare la buona fede. Chiedere la revisione del verbale medico, se si ritiene che l’assenza sia stata ingiustamente considerata irreperibilità. Rivolgersi a un patronato o a un legale per assistenza nella redazione dell’istanza.

Come evitare problemi con la visita fiscale

Per ridurre al minimo il rischio di essere considerati irreperibili, si consiglia di:

Verificare il corretto funzionamento del campanello e del citofono

Rimanere svegli e attenti nelle fasce orarie di reperibilità

Evitare l’uso di cuffie o dispositivi che possano impedire di sentire il campanello

Esporre chiaramente il nome sul citofono e sul campanello

Comunicare tempestivamente ogni cambio di domicilio all’INPS e al datore di lavoro

Conclusioni

Non sentire il campanello durante una visita fiscale non è una giustificazione automatica e può comportare conseguenze gravi, come la sospensione dell’indennità di malattia. È quindi fondamentale prestare attenzione alle fasce di reperibilità e assicurarsi che il medico possa accedere al domicilio senza ostacoli. In caso di contestazione, è importante agire tempestivamente e fornire adeguata documentazione per tutelare i propri diritti.