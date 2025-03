Lettera giustificazione assenza visita fiscale

Ecco un modello di lettera di giustificazione per assenza alla visita fiscale da utilizzare come base, adattabile a seconda delle circostanze. Il documento è fornito a solo scopo esemplificativo e informativo: si consiglia di farlo valutare da un legale o da un patronato prima dell’invio ufficiale.

[Tuo Nome e Cognome]

[Indirizzo di residenza]

[CAP, Città, Provincia]

Codice Fiscale: []

Tel.: [] – Email: [_____]

Al Direttore del Centro Medico Legale INPS di [Città]

e p.c.

All’attenzione del datore di lavoro [Nome Azienda]

[Indirizzo Azienda]

Oggetto: Giustificazione per assenza alla visita fiscale del [data]

Io sottoscritto/a [Nome e Cognome], dipendente della società [Nome azienda], attualmente in stato di malattia regolarmente comunicato con certificato medico n. [numero certificato] con decorrenza dal [data inizio], intendo giustificare l’assenza riscontrata in occasione della visita fiscale avvenuta in data [data della visita], durante le previste fasce di reperibilità.

L’assenza è stata causata da [motivo specifico: es. malfunzionamento del campanello, momentaneo allontanamento per urgenza sanitaria, rumori esterni, uso di dispositivi che impedivano di sentire il citofono, ecc.], situazione non prevedibile e indipendente dalla mia volontà.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, a tal fine, allego [eventuali allegati: relazione tecnica, foto, dichiarazioni di terzi, ecc.] a supporto della presente.

Confidando nella comprensione per la situazione occorsa, chiedo che venga riesaminato l’esito della visita fiscale e valutata la mia buona fede.

Distinti saluti.

[Luogo], [Data]

Firma