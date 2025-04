Windows 11 24H2: schermate blu dopo Patch Tuesday di aprile, come risolvere

Microsoft ha confermato la presenza di un problema critico su Windows 11 versione 24H2 che può generare crash di sistema subito dopo l’installazione dell’aggiornamento di aprile (Patch Tuesday). Finché non sarà disponibile una correzione definitiva, l’azienda suggerisce di ricorrere al Known Issue Rollback per ripristinare automaticamente la stabilità del PC.

Origine del bug e sintomi

Data di comparsa : l’anomalia è emersa per la prima volta il 27 marzo, con un update cumulativo che includeva un “errore del kernel sicuro”.

: l’anomalia è emersa per la prima volta il 27 marzo, con un update cumulativo che includeva un “errore del kernel sicuro”. Effetto principale : all’avvio o durante l’uso del sistema, Windows può restituire una schermata blu (BSOD), rendendo impossibile l’accesso al desktop.

: all’avvio o durante l’uso del sistema, Windows può restituire una (BSOD), rendendo impossibile l’accesso al desktop. Persistenza: il difetto era presente anche nell’update di Patch Tuesday di aprile, segno che interessa un sottoinsieme ristretto di configurazioni hardware/software.

Come applicare il Known Issue Rollback

Apri Windows Update: vai su Impostazioni > Windows Update > Cronologia aggiornamenti. Ripristino automatico: cerca la sezione “Known Issue Rollback” e segui le istruzioni per annullare temporaneamente la parte dell’aggiornamento che causa il crash. Riavvia il PC: al termine, il sistema dovrebbe tornare operativo senza schermate blu.

Microsoft non ha ancora specificato quanti utenti siano coinvolti né la data di rilascio della patch definitiva.

Cosa aspettarsi