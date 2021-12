Abuso di alcol e dipendenza da alcol, ecco le differenze

Come già sappiamo, la dipendenza dall’alcol è un problema pericoloso. Osservare i segni e i sintomi è il primo passo per uscire da questo problema.

Notare i sintomi dei segni di alcolismo ti consentirà di aiutare la persona che beve a liberarsi dal problema.

Questo è importantissimo perché la maggior parte dei bevitori non crederà di avere un problema con l’alcol.

Ma quali sono i sintomi dell’alcolismo

Le persone che hanno un grave problema con l’alcol probabilmente bevono da sole o in un luogo nascosto.

La grave dipendenza dall’alcolismo porterà la persona a dimenticare la conversazione o l’impegno che ha.

Avranno l’abitudine a bere prima e dopo cena.

Tendenza a perdere interesse nei loro hobby abituali, che prima gli davano soddisfazione.

Guidare dopo aver bevuto è un chiaro sintomo di alcolismo.

Provano irritazione quando l’alcol non è disponibile in quel momento.

Queste persone terranno le bevande alcoliche in alcuni luoghi nascosti a casa, in ufficio o nella loro auto.

Cominciano ad avere problemi legali con i parenti o con il lavoro.

Possono manifestare sintomi fisici come nausea, sudorazione e così via quando non bevono.

L’abuso di bevande alcoliche e la dipendenza da alcol sono due cose differenti. Eppure l’abuso di alcol trasformerà la dipendenza da alcol quando il bevitore supera i suoi limiti.

I sintomi di abuso di alcol

L’abuso di alcol può causare seri problemi di benessere al bevitore. Il bevitore finirà per affrontare alcuni problemi finanziari come le bollette pagate in ritardo o talvolta potrebbe avere difficoltà a tenere traccia delle sue spese.

Il bevitore che abusa di alcol avrà problemi legali alla guida in stato di ebbrezza. La persona continuerà a bere anche se sa di avere gravi problemi sul lavoro o a casa.

Si sentirà infastidito quando altre persone commentano le sue abitudini nel bere. Desiderio di programmare la sua giornata per bere e concentrerà le sue attività ricreative solo sul bere.

Bere da solo o in alcuni luoghi segreti è un chiaro sintomo di abuso di alcol.

I sintomi della dipendenza da alcol

Le persone con dipendenza da alcol avranno una voglia opprimente di bere in un momento particolare. Hanno l’abitudine di bere regolarmente in alcuni momenti particolari come prima e dopo cena.

Si sentono irritati quando questo rituale sarà disturbato. Potrebbero non essere in grado di controllare il consumo di alcol una volta iniziato.

Potrebbero anche avere degli effetti sulla memoria. La persona che beve può manifestare alcuni sintomi come nausea, sudorazione, tremori, confusione, depressione, irritazione e così via quando non è in grado di bere.

Potrebbe pensare a quando potrà bere il prossimo drink. Dati questi fatti, questi sono alcuni chiari sintomi di alcolismo.

I sintomi della dipendenza da alcol si possono palesare anche fisicamente. La perdita di inibizione sarà uno dei sintomi dell’alcolismo.

La persona con consumo di alcol a lungo termine può avere pericolosi problemi di salute. Tale danno può essere letteralmente visto in ogni organo del bevitore.