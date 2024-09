Alcol collegato a ben 6 tipi di cancro

L’OMS e altre organizzazioni sanitarie sottolineano l’importanza di ridurre o eliminare il consumo di alcol come misura preventiva fondamentale per ridurre il rischio di cancro​( Epicentro ).

Non esiste una quantità sicura di consumo di alcol in relazione al rischio di cancro. Anche un consumo moderato aumenta il rischio, e la relazione tra quantità di alcol assunta e rischio di cancro è lineare: più si beve, maggiore è il rischio​( Humanitas Salute ). Inoltre, il mix tra alcol e tabacco può moltiplicare questo rischio, rendendo ancora più pericoloso il consumo combinato​( Epicentro ).

L’alcol è ufficialmente riconosciuto come un agente cancerogeno di Gruppo 1 dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questo significa che ci sono prove scientifiche solide che collegano il consumo di alcol a diversi tipi di cancro.

Allenarsi una o due volte a settimana può comunque apportare benefici significativi, soprattutto se l’allenamento è ben strutturato e mirato. Anche se la frequenza non è alta come raccomandato per obiettivi di fitness più avanzati, ci sono diversi vantaggi legati a questa abitudine. Benefici dell’allenamento bisettimanale Considerazioni pratiche Per massimizzare […]