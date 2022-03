Armi nucleari viaggiano verso il Regno Unito e nessuno lo sa

Secondo quanto riportato dal DailyStar, un grosso convoglio militare avrebbe trasportato armamenti nucleari a Glasgow nel Regno Unito.

I residenti non erano a conoscenza del fatto che il convoglio militare diretto attraverso il Regno Unito da vicino a Reading a nord-ovest di Glasgow trasportava “fino a sei” armi nucleari.

La processione non contrassegnata è stata rintracciata vicino a Glasgow nel tratto finale del suo viaggio dall’Atomic Weapons Establishment di Aldermaston al Royal Naval Armaments Depot di Coulport ad Argyll.

È stato fotografato mentre si dirigeva lungo l’autostrada M6 durante il viaggio di 400 miglia attraverso il paese.

Nukewatch UK, un gruppo che monitora l’attività del tridente nel Regno Unito, ha affermato che c’erano quattro portatestate ciascuna in grado di trasportare due testate, ma probabilmente un camion era vuoto come scorta.

L’attivista Jane Tallents ha detto a Glasgow Live : “Non ce n’è stata dall’ottobre dello scorso anno, il che è un po’ strano. Ci deve essere qualche ragionamento nella loro follia, ma non ci direbbero mai di cosa si tratta.“

Il trasporto delle potenti armi arriva nel mezzo di enormi tensioni globali con Putin con il presidente russo che pochi giorni fa ha usato per la prima volta missili ipersonici.

“Non credo che questo convoglio sia più preoccupante” spiega l’attivista “Ovviamente questa situazione attuale è molto, molto allarmante… con quanta rapidità un incidente potrebbe semplicemente provocare qualcosa che sfugga rapidamente al nostro controllo“.

Jane ha aggiunto: “Questa è la realtà di avere armi nucleari. Ma se si trattava di una guerra nucleare non importa davvero dove ti trovi, non c’è via di scampo“.

