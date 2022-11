Artrosi del pollice della mano cosa fare

L’artrite è una malattia progressiva, che può peggiorare nel tempo, soprattutto se non viene curata, e se i farmaci non aiutano, sono disponibili anche interventi chirurgici.

L’artrite del pollice si verifica nell’articolazione alla base del pollice quando la cartilagine dell’articolazione si consuma e le ossa iniziano a sfregare l’una contro l’altra. Questa condizione può portare a gonfiore, dolore e rigidità nell’articolazione interessata, alla base del pollice.

L’artrite del pollice di solito si verifica dopo i 50 anni ed è più comune negli uomini rispetto alle donne. Può essere doloroso e vari trattamenti e tecniche possono ridurre i sintomi e migliorare la funzione articolare. I medici chiamano questo problema “artrite basale del pollice” o “artrite dell’articolazione basale del pollice“.

Cos’è l’artrite del pollice?

Le statistiche del 2017 registrano che circa il 15% della popolazione, di età superiore ai 30 anni, soffre di artrite al pollice. L’artrite del pollice è solitamente un tipo di artrosi, che è il risultato di una graduale usura dell’articolazione.

In un’articolazione tipica, la cartilagine ricopre le estremità delle ossa opposte e il suo compito è quello di attutire il contatto tra le due ossa, prevenendo qualsiasi attrito durante il movimento. Nelle persone con artrite del pollice, la cartilagine è consumata.

Senza questa barriera tra di loro, le due ossa si “strofinano” l’una contro l’altra, creando attrito e danneggiando l’articolazione, causando dolore, infiammazione e altri sintomi.

Quali sono i sintomi dell’artrite del pollice?

Il primo sintomo dell’artrite del pollice è solitamente il dolore alla base del pollice. Si verifica quando una persona afferra o pizzica un oggetto o usa il pollice per applicare forza. I sintomi possono variare in gravità. All’inizio sono lievi e poi iniziano a peggiorare nel tempo, soprattutto se la condizione non viene trattata. Altri sintomi dell’artrite del pollice sono:

Chi è più a rischio di sviluppare l’artrite del pollice?

Diversi fattori possono aumentare le possibilità di sviluppare l’artrosi, che colpisce ulteriormente il pollice:

Età: quando una persona invecchia, aumenta il rischio di sviluppare l’artrosi

Sesso: le donne hanno maggiori probabilità di sviluppare OA rispetto agli uomini

Peso: il mantenimento di un peso corporeo inferiore riduce il rischio di una persona di sviluppare OA

Genetica: una storia familiare di artrite può aumentare il rischio di sviluppare la malattia

Lassità articolare: le articolazioni sciolte possono aumentare il rischio di sviluppare l’artrite del pollice

Ormoni: la menopausa può aumentare il rischio di sviluppare l’artrite del pollice

Lesioni: lesioni a un’articolazione possono aumentare le possibilità di sviluppare OA

Occupazione: i lavori, come lavorare al computer, possono causare stress alle articolazioni.

Come viene trattata l’artrite del pollice?

La gravità dei sintomi dell’artrite del pollice aiuta a pianificare il miglior approccio terapeutico. L’artrite è una malattia progressiva che può peggiorare nel tempo. Nessun farmaco può rallentare la progressione dell’artrite del pollice, ma può aiutare ad alleviare il dolore e altri sintomi correlati.

I medici possono anche prescrivere iniezioni di steroidi per aiutare a ridurre l’infiammazione e altri sintomi dell’artrite del pollice. Questo trattamento può essere efficace solo nelle persone che hanno sintomi lievi.

Rimedi casalinghi per alleviare l’artrite al pollice

I trattamenti e le tecniche di cura possono aiutare ad alleviare il dolore e migliorare la funzione del pollice.

esercizi per rafforzare i muscoli attorno al pollice

indossare tutori/protesi per pollice e polso

evitare attività che mettono sotto pressione il pollice.