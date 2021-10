Attenzione a questa bevanda se hai più di 50 anni

Le bevande zuccherate sono le bevande meno salutari per le persone sopra i 50 anni , spiegando che non contribuiscono alla sensazione di pienezza ma piuttosto aumentano il rischio di insulina . resistenza con l’età, pure.Le bevande zuccherate sono associate a tassi più elevati di diabete.

Lo studio ha sottolineato la necessità di alternative salutari , come bere acqua frizzante aromatizzata , che può essere una buona alternativa, osservando che se si desidera una bevanda dolce, ci sono molte opzioni migliori come il latte al cioccolato.

Hanno aggiunto che “ le bevande zuccherate sono associate a tassi più elevati di diabete “, consigliando agli over 50 di attenersi a scelte salutari come acqua e tè verde.

Perchè, soprattutto in inverno, facciamo fatica a svegliarci al mattino? La maggior parte delle persone trova più difficile svegliarsi la mattina in inverno che in estate, il che rende, ovviamente, anche difficile alzarsi dal letto. In questo periodo dell’anno, le persone potrebbero iniziare ad avere difficoltà ad alzarsi dal letto […]