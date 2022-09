Attenzione, fare una doccia al giorno è pericoloso

Secondo gli esperti, fare una doccia quotidiana può aumentare il rischio di infezioni.

Una doccia eccessiva può ridurre l’idratazione della pelle, lasciandola secca e screpolata.

La pelle screpolata può anche consentire ai germi, che causano infezioni, di entrare nel corpo di un individuo.

Quello che fa la doccia è che rimuove l’odore piuttosto che ridurre il rischio di ammalarsi.

Il lavaggio frequente del corpo rimuove dalla pelle i batteri benefici che supportano il sistema immunitario.

A causa di quanto sopra, gli esperti insistono sul fatto che fare la doccia una o due volte alla settimana è sufficiente per la maggior parte delle persone, ma per gli individui è dettato da fattori come il tipo di pelle, l’ambiente, ecc.

Tuttavia, non dovresti esitare a fare la doccia ogni giorno se la tua pelle è sana e idratata.