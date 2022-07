Carlos Santana si accascia a terra durante un concerto

A dicembre, l’artista ha cancellato la sua residenza a Las Vegas per quella che il suo manager ha descritto come un’operazione al cuore “non programmata“, tuttavia, ha potuto partecipare alle date in cui le sue presentazioni sono state riprogrammate.

Gli avvocati di Amber Heard hanno impugnato la decisione del tribunale, secondo la quale lei deve pagare all’ex marito Johnny Depp 10,3 milioni di dollari per la causa persa per diffamazione. Come riporta Variety, gli avvocati dell’attrice insistono sul fatto che Depp non ha fornito alla corte prove evidenti della […]