Clint Eastwood i segreti per tenersi in forma

A 92 anni, Clint Eastwood è un punto di riferimento per le sue abitudini di salute.

Alla sua veneranda età, Eastwood continua a lavorare come attore e regista e, come il buon vino, sembra migliorare con il passare degli anni.

Ma trovarsi in quello stato fisicamente alla sua età, non è certamente un miracolo, dal momento che Eastwood segue un’alimentazione sana da quando ha compiuto 40 anni, cosa che accompagna lo svolgimento di attività fisiche.

Dietro questa sana disciplina c’è una storia dura: suo padre morì di infarto negli anni 70. Da qui Clint Eastwood analizzò quali erano le condizioni che aumentavano le possibilità che un incidente simile potesse essere fatale e scoprì che doveva apportare dei cambiamenti con la sua vita anche se apparentemente era in forma e in salute.

Il protagonista di Gran Torino ha adottato un nuovo stile di vita per portare il suo colesterolo a livelli sani. Di conseguenza, i suoi organi vitali e la sua circolazione migliorarono.

Inoltre, non ha mai fumato, medita e non ha smesso di giocare a golf anche quando ha compiuto 90 anni. Questo gusto per l’attività fisica è iniziato quando era giovane e si è rafforzato durante il suo periodo di soldato.

Tuttavia, l’alimentazione è una parte fondamentale della vita dell’attore de “I ponti di Madison” . La sua dieta alimentare è povera di grassi e ricca di proteine, non mangia mai zuccheri aggiunti e raramente mangia troppo.