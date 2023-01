HIV un virus ormai dimenticato

Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) è un virus che attacca il sistema immunitario umano, rendendo il corpo meno in grado di combattere le malattie e le infezioni. HIV è la causa dell’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita), una condizione grave che può portare alla morte se non trattata.

Come si contrae l’HIV

L’HIV si trasmette attraverso il contatto con il sangue, il liquido seminale, le secrezioni vaginali, il latte materno o il liquido pre-seminale di una persona infetta. Le vie principali di trasmissione dell’HIV sono:

Rapporti sessuali non protetti con una persona infetta, sia che si tratti di rapporti vaginali, anali o orali.

Condivisione di aghi o siringhe infetti con una persona HIV positiva.

Trasmissione da madre infetta al feto durante la gravidanza, il parto o l’allattamento al seno.

Prevenire la trasmissione dell’HIV

La prevenzione dell’HIV è essenziale per evitare la trasmissione del virus. Alcuni modi per prevenire la trasmissione dell’HIV sono:

Usare sempre il preservativo durante i rapporti sessuali.

Non condividere aghi o siringhe con altre persone.

Fare un test per l’HIV regolarmente e, se si è positivi, seguire un trattamento antiretrovirale per evitare di trasmettere il virus ad altre persone.

Non avere rapporti sessuali con persone che si sospetta siano infette.

Fare un test pre-test prima di fare sesso con una nuova partner

Fare una prevenzione primaria con la profilassi pre-esposizione (PrEP)

L’HIV è un virus grave che può causare l’AIDS se non trattato. La prevenzione dell’HIV è essenziale per evitare la trasmissione del virus. Usare il preservativo durante i rapporti sessuali, non condividere aghi o siringhe e fare un test per l’HIV regolarmente sono alcuni modi per prevenire la trasmissione dell’HIV. Se si è positivi all’HIV, è importante seguire un trattamento antiretrovirale per evitare di trasmettere il virus ad altre persone.