Puoi dimetterti per giusta causa anche dopo un solo stipendio non pagato, ma la giurisprudenza considera generalmente sufficiente il ritardo di 2 mensilità consecutive. In questi casi hai diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e al mancato preavviso, secondo l’art. 2119 del Codice Civile.
Quando il mancato pagamento giustifica le dimissioni
L’art. 2119 del Codice Civile consente le dimissioni per giusta causa quando si verifica un inadempimento grave del datore di lavoro.
Il mancato pagamento dello stipendio rientra tra le cause principali.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ritardo reiterato o prolungato compromette il rapporto fiduciario.
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Non esiste un numero fisso di mensilità previsto dalla legge.
La valutazione si basa su:
- durata del ritardo
- importo non pagato
- continuità dell’inadempimento
- situazione economica del lavoratore
Due mensilità non pagate rappresentano il parametro più utilizzato.
Procedura corretta per dimettersi per stipendi non pagati
Per evitare problemi con NASpI e contestazioni, segui questi passaggi:
- Verifica il mancato pagamento (busta paga, bonifico assente)
- Invia una diffida scritta al datore di lavoro (PEC o raccomandata)
- Attendi un termine breve (5-10 giorni)
- Presenta dimissioni per giusta causa sul portale Ministero del Lavoro
- Richiedi NASpI entro 68 giorni
Non è obbligatorio inviare la diffida, ma è fortemente consigliato per rafforzare la prova.
Dopo quante mensilità non pagate la NASpI è garantita?
La NASpI viene riconosciuta quando l’inadempimento è documentato.
INPS accetta normalmente:
- 2 mensilità non pagate
- 1 mensilità con ritardo grave e documentato
- ritardi ripetuti
- stipendi pagati in modo irregolare
Serve allegare:
- buste paga
- estratto conto
- eventuale diffida
Cosa succede se mi licenzio senza giusta causa?
Se ti dimetti senza indicare “giusta causa”:
- perdi NASpI
- perdi eventuali indennità
- non puoi recuperare il preavviso
Per questo è fondamentale indicare correttamente la motivazione.
Posso licenziarmi anche con pagamento parziale?
Sì. Il pagamento incompleto equivale a mancato pagamento.
La Cassazione ha chiarito che:
- riduzioni unilaterali
- pagamenti parziali
- acconti non concordati
costituiscono giusta causa.
ANALISI DELL’ESPERTO: Il punto di vista tecnico
Nella pratica, attendere due mensilità non pagate è la scelta più sicura.
Permette di dimostrare l’inadempimento grave e riduce il rischio di contestazioni INPS.
Agire dopo un solo stipendio non pagato è possibile, ma conviene:
- inviare diffida
- documentare il ritardo
- conservare comunicazioni aziendali
Questo rafforza la posizione e velocizza il riconoscimento NASpI.
FAQ correlate
Posso dimettermi senza preavviso?
Sì. Le dimissioni per giusta causa non prevedono preavviso.
Ho diritto al TFR?
Sì. Il TFR resta sempre dovuto.
Posso fare causa per gli stipendi non pagati?
Sì. Puoi richiedere decreto ingiuntivo al Tribunale del lavoro.
Devo aspettare due mesi obbligatoriamente?
No. Non esiste un numero minimo stabilito per legge.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.