Guerra in Ucraina, il 29 marzo altro colloquio con la Russia

È stato annunciato un nuovo ciclo di colloqui faccia a faccia tra le delegazioni di Russia e Ucraina.

Si terrà in Turchia dal 29 al 30 marzo.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di non aver chiesto un cambio ai vertici della Russia, in precedenza aveva parlato di Vladimir Putin affermando che “questa persona non può rimanere al potere“.

Secondo TASS, le società del settore pubblico britannico rivedranno i contratti conclusi con aziende russe e bielorusse, ha affermato il governo del Regno Unito.

Il consigliere del Dipartimento di Stato americano ha affermato che le dichiarazioni di Joe Biden su Vladimir Putin sono state dettate dalle emozioni. Non riflettono la politica ufficiale della Casa Bianca.

Il viceministro dell’Interno della LPR smentisce le notizie di una controffensiva delle truppe ucraine a Kharkov.

Il ministero della Difesa turco comunica la scoperta di un’altra mina nel Mar Nero. Questa volta è vicino al confine con la Bulgaria.

foto@Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons