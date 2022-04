Guerra in Ucraina, villaggio colpito da missili al fosforo

Secondo il consigliere del presidente dell’Ucraina, Oleksiy Arestovych, il presunto uso di armi chimiche da parte della Russia a Mariupol è stata una prova della reazione dell’Occidente.

Le forze russe hanno sparato su un villaggio nell’oblast di Zaporizhia con missili al fosforo. Nel frattempo, Andrzej Duda, insieme ai presidenti di Lituania, Lettonia ed Estonia, si è recato a Kiev. Si tratta di un’iniziativa congiunta dei politici.

Le forze russe avrebbero lanciato missili al fosforo contro il villaggio di Novodanilivka nella regione di Zaporizhia, ha affermato il portavoce delle autorità regionali, Ivan Arefyev. C’è stato un incendio in un edificio residenziale.

Il consigliere del presidente dell’Ucraina, Oleksiy Arestovych, in una conversazione con l’oppositore russo Mark Fejgin, ha affermato che non avrei rischiato di dire che la Russia ha usato armi chimiche a Mariupol. “È stato più un incidente per testare la risposta della comunità internazionale“, ha detto.

Andrzej Duda ha viaggiato con i presidenti di Lituania, Lettonia ed Estonia in Ucraina. Paweł Szrot, il capo della Cancelleria del Presidente, ha affermato che lo scopo della visita dei presidenti era sostenere l’Ucraina, simbolicamente attraverso la presenza, ma anche politicamente e materialmente.

Le analisi delle immagini satellitari e dei resoconti dei media mostrano che la Russia sta radunando truppe in almeno tre luoghi vicino al confine con l’Ucraina, ha riferito la stazione della BBC. Secondo esperti e funzionari ucraini, ciò ha lo scopo di intensificare l’offensiva russa sul Donbass.

foto@Leonidl, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons