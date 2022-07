I sintomi che ti fanno capire quando i reni non funzionano bene

Esistono alcuni sintomi che possono annunciare una possibile problematica renale, molti dei quali potresti neanche prenderli in considerazione.

Crampi muscolari, stanchezza cronica e alitosi possono anche indicare una malattia renale.

I reni non funzionano bene e la loro funzione è disturbata per diversi motivi. A volte è avvertito da sintomi noti a tutti, come cambiamenti nella minzione, sangue nelle urine, occhiaie… Tuttavia, questi possono anche essere altri segni che spesso “a prima vista” non presumiamo abbiano nulla a che fare con la funzionalità renale.

Quando i reni non funzionano bene, siamo cronicamente stanchi

I reni filtrano i materiali di scarto dal sangue e li inviano alle urine. Quando c’è un malfunzionamento, le tossine possono accumularsi e rimanere nel corpo. Uno dei fenomeni comuni in questo caso è la fatica. È possibile che una persona si senta esausta, debole o abbia problemi di concentrazione.

I reni normalmente secernono sostanze che “comandano” al nostro corpo la produzione di globuli rossi. Se ne abbiamo meno, il sangue non può fornire abbastanza ossigeno ai muscoli e al cervello.

Apnea notturna e problemi renali

Gli studi mostrano un possibile legame tra l’apnea notturna e la malattia renale cronica (CKD). Questa malattia danneggia gli organi nel tempo e può portare a insufficienza renale.

L’apnea notturna può danneggiare parzialmente i reni impedendo al corpo di ottenere abbastanza ossigeno, a causa delle interruzioni della respirazione. C’è anche una relazione reciproca di causa ed effetto qui, dal momento che la malattia renale cronica può causare apnea notturna “restringendo” la gola o, diciamo, accumulando tossine.

Il prurito della pelle può anche significare che i reni non funzionano in modo ottimale.

Se i reni non riescono a eliminare le tossine, si accumulano nel sangue. Può anche causare un’eruzione cutanea o una sensazione di prurito su tutto il corpo. Nel tempo, i reni potrebbero non essere in grado di bilanciare adeguatamente minerali e sostanze nutritive, che, tra le altre cose, si riflettono nella pelle.

Crampi muscolari

Crampi alle gambe ma anche in altri punti, cioè in altri muscoli del corpo, possono anche essere segno di scarsa funzionalità renale. Uno squilibrio nel livello di sodio, calcio, potassio o altri elettroliti si riflette negativamente sulla nostra struttura nervoso-muscolare.

Anemia e mancanza di respiro

Quando abbiamo una malattia renale, gli organi non producono abbastanza di un ormone chiamato eritropoietina. È responsabile della produzione di globuli rossi. Senza una quantità sufficiente, possiamo essere inclini all’anemia, che si traduce in mancanza di respiro.

I problemi renali causano anche problemi con la funzione cerebrale.

Quando i reni non filtrano tutti i rifiuti dal corpo, le tossine accumulate possono influenzare il cervello. L’anemia può anche impedire al cervello di ottenere abbastanza ossigeno di cui ha bisogno. È possibile che ci siano vertigini e problemi di concentrazione o memoria. Possiamo diventare così confusi che avremo problemi anche con compiti molto semplici.

Perdita di appetito

Le malattie renali possono causare nausea o vomito, nonché mal di stomaco. Di conseguenza, spesso si verificano problemi di appetito, che portano anche alla perdita di peso.

Alitosi a causa dell’uremia

Quando i reni non sono in grado di filtrare i rifiuti, spesso si verifica uremia. Come sintomo, può cambiare il normale odore della bocca in un odore sgradevole, che possiamo anche sentire come metallico.

Edema, gonfiori su varie parti del corpo

Quando i reni non riescono a incanalare bene il sodio, i liquidi si accumulano nel nostro corpo . Questo può portare a mani, piedi, caviglie, gambe gonfie o viso gonfio.

Molto spesso potresti sentire il gonfiore alle gambe, ai piedi o alle caviglie. Alcune proteine ​​nelle urine possono causare occhiaie, che sono i gonfiori più comuni sulla testa o sul viso. Alcune persone associano l’edema principalmente all’ipertensione e ai problemi cardiovascolari.