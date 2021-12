Il collegamento tra allergia e profumi

Ci sono vari elementi che vengono considerati nella preparazione di qualsiasi profumo. Se stai acquistando un profumo, vale la pena essere in grado di capire cosa mostra il produttore del profumo sulla confezione.

Per fare la scelta giusta, vale la pena sapere cosa cercare. Nessuno mangerebbe cibo che non è stato chiaramente etichettato, eppure molte persone sono incerte sugli ingredienti dei loro profumi o sui metodi di preparazione utilizzati.

Ciò è particolarmente importante nei tempi moderni in cui i livelli di inquinamento hanno aumentato i livelli di sensibilità e allergie.

In primo luogo, il concentrato della miscela del profumo che scegli ha un alto impatto sulle allergie. Se hai intolleranza agli ingredienti che creano la fragranza, puoi controllarla fino a un certo punto.

La miscela più concentrata si trova nell’Eau de Cologne, che contiene un massimo del 5% di ingredienti di profumo puri.

Ciò significa che qualsiasi reazione sarà minima rispetto agli altri profumi di forza disponibili. Il prossimo profumo di forza più bassa è Eau de Toilette che ha una concentrazione tra il 4% e il 10% di ingredienti del profumo.

L’Eau de Perfume conterrà tra l’8% e il 15% di profumo puro, mentre qualsiasi profumo etichettato è il più forte con tra il 15% e il 25% di ingredienti puri.

Un’altra ragione dietro un’allergia o una reazione possono essere gli ingredienti utilizzati nel profumo per creare la fragranza.

Il profumo sintetico a volte contiene ingredienti sintetici. Questi profumi sintetici sono creati per imitare un odore naturale, ma possono essere controllati più facilmente.

Alcuni ingredienti naturali sono evanescenti o di breve durata, quindi vengono utilizzati materiali sintetici per rendere il profumo più duraturo.

Aumentano anche la durata del profumo, poiché gli ingredienti sintetici hanno una durata di conservazione più lunga. Sebbene il profumo e i suoi ingredienti siano rigorosamente testati, potrebbe esserci ancora una reazione avversa in alcuni portatori di profumo.

In questo caso, cerca profumi che contengano solo ingredienti naturali.

Potrebbe non essere il profumo a causare la reazione, ma gli ingredienti di base. Se hai un’allergia agli alcoli vettori nei profumi, allora il profumo naturale è la tua migliore opzione.

Questi saranno etichettati come profumo “naturale” o “botanico” e stanno diventando molto più facili da trovare. La ragione di ciò è il crescente interesse per le questioni ambientali e sanitarie globali.

Il profumo naturale è a base di olio e acqua e non conterrà alcun ingrediente sintetico. Ciò riduce la probabilità di reazioni allergiche.

Questi hanno molti vantaggi in quanto il profumo è spesso anche biologico e rispettoso dell’ambiente. Tuttavia, lo svantaggio è che il profumo non dura quanto i tipi sintetici; un piccolo prezzo da pagare, tuttavia, per il benessere.

Infine, l’allergia potrebbe effettivamente essere dovuta agli ingredienti naturali. C’è un malinteso che tutte le cose naturali siano sicure e buone, ma in realtà questo non è necessariamente vero.

La maggior parte degli oli naturali nella loro forma più pura non dovrebbe entrare in contatto direttamente con la pelle, poiché sarebbero dannosi.

Se alcuni oli puri hanno un effetto negativo su di te, assicurati di acquistare solo profumi che non li contengano.

Se sviluppi improvvisamente un’intolleranza a un profumo che hai usato in precedenza, considera altri fattori nel tuo ambiente come un cambiamento di temperatura, dieta o persino detersivo.

La cosa migliore da fare quando si acquista un profumo è assicurarsi di conoscere gli ingredienti e assicurarsi di acquistare in base a ciò che si adatta al proprio tipo di pelle.

Se soffri di una reazione al profumo, considera gli elementi sopra descritti e cerca di determinarne la causa. Una volta individuata la causa, è possibile eliminarla scegliendo un profumo che fa al caso vostro.