Il diabete si tiene sotto controllo con una app

Da oggi il diabete si potrà tenere sotto controllo quotidianamente grazie all’utilizzo di una app.

Social Diabetes è una startup che fornisce un’applicazione mobile che consente ai pazienti di utilizzare vari strumenti digitali per il monitoraggio e l’analisi nei pazienti diabetici.

Attualmente circa 400 milioni nel mondo hanno il diabete. Anche questa cifra continua a crescere con il passare del tempo.

“Il diabete, che era la pandemia di cui tutti parlavamo prima dell’arrivo del COVID-19, rappresenta una sfida per i sistemi sanitari e una minaccia per la loro sostenibilità finanziaria“, afferma il CEO di Social Diabetes.

Il diabete è una delle principali sfide sanitarie del 21° secolo, secondo la Pan American Health Organization (PAHO). I dati dell’organizzazione indicano che il numero di persone affette da questa patologia salirà a 642 milioni nel mondo entro il 2040.

Uno dei vantaggi di questa soluzione è che consente al paziente di essere in contatto con un operatore sanitario a distanza, evitando così il loro spostamento in un centro sanitario e riducendo le possibilità di contrarre il Covid-19 in questo gruppo classificato come ad alto rischio.

“Pensiamo che la gestione del diabete dipenda più dai pazienti che dal sistema. Quindi, se vogliamo accelerare la risposta, dobbiamo fornire questa tecnologia ai pazienti e digitalizzare la terapia in modo che gli utenti stessi facciano un uso intelligente di questi dati e i sistemi sanitari, a loro volta, forniscano e generino assistenza intorno a tutti questi dati ” , ha aggiunto il responsabile di Social Diabetes.

L’utilizzo di questa piattaforma fornisce a pazienti e medici una visibilità più completa dei dati generati dalle loro cure e dal monitoraggio della loro glicemia e insulina, nonché agilità nei processi.

Come si sviluppa la app per il diabete

Un’applicazione mobile per cellulari che permette loro di avere il diabete sotto controllo e di avere una vita più flessibile e sicura. E dall’altro la piattaforma web che consente agli operatori sanitari di gestire da remoto i pazienti e utilizzare i dati per fornire un’assistenza più personalizzata ed efficiente.

L’applicazione ha generato ulteriori vantaggi in tempi di pandemia di COVID-19, quando le consultazioni faccia a faccia sono state rese impossibili.

fonte@Atalayar